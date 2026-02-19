烏來擁全台首座觀光纜車 台車見證林業文化帶動觀光

快訊

中央社／ 新北19日電

新北烏來以溫泉、瀑布聞名，其實烏來也擁有全台第一座觀光纜車，以及國內僅存的台車鐵道，與當地林業文化息息相關並轉型帶動觀光，更發展出「托洛閣」等特色產業文化。

新北市雲仙樂園位於烏來瀑布頂端，被眾山環繞與世隔絕，遊客無法開車抵達，搭乘纜車橫跨南勢溪是進入園區的唯一方式，籠罩神秘氛圍。

雲仙樂園行銷總監高勳國介紹，日治時期雲仙樂園原是伐木林場，工人依靠簡易型纜車上山工作，光復後由當地仕紳接管，集資開發作為遊樂園，並請日本索道株式會社將原本纜車改造為載客的19人座空中纜車，民國56年正式營運。根據新北市觀光旅遊局，這也是全台第一座觀光空中纜車。

高勳國說，烏來山區交通運輸不便，纜車橫跨南勢溪兩岸高低落差達180公尺，建造極為困難，仰賴當地泰雅族原住民一磚一瓦搭建完成。纜車營運至今約60年保持零事故率，目前已演進至第6代，可乘坐71人、承重約5.9公噸。

高勳國指出，雲仙樂園在民國50至80年代是遊樂約會聖地，相信也是許多五、六年級生的共同回憶。當時園區內還有雲霄飛車、海盜船、碰碰車等設施，興盛期每日入園破千人，逢年過節更達近萬人。但民國73年起因翡翠水庫水源保護等相關政策，雲仙樂園逐步汰除機械遊樂設施，轉型為環境生態園區，春天可賞櫻、夏天看螢火蟲，目前來客數平均每月約1.5萬人次。

除了纜車之外，烏來台車也是當地因應林業發展保存下來的觀光設施。農業部林業及自然保育署新竹分署表示，民國17年日本三井合名會社在烏來鋪設輕便軌道，從新店延伸至龜山、福山，期間也拓展孝義及桶後路線，全長近80公里、軌距僅545公釐。初期僅運輸伐木工具與木材，之後逐漸變為當地人採買物資所搭乘的交通工具。

隨著公路開通、伐木業沒落，民國52年烏來台車轉型為觀光設施，以人力台車推送遊客，後改以柴油引擎推動，76年在瀑布站開鑿隧道取代原來的轉盤迴轉，沿用迄今。目前台車保留烏來老街與瀑布商圈之間約1.5公里的軌道，是全台僅存的輕便鐵路，與雲仙樂園空中纜車串聯共同帶動烏來觀光。

林業署新竹分署特別提到，在台車還是手推的時代，觀光客坐上台車後，常有一群婦女會在旁幫忙推動台車前進，一面和遊客攀談，一面推銷販賣紀念品，由於台車日語稱作托洛閣（truck），這些婦女也被稱為「托洛閣」，成為當地特色，後來也延伸指烏來地區向觀光客兜售紀念品、藝品的流動小販。

烏來 纜車 台車

