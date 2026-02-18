春節賞櫻樂天元宮、康誥坑溪恐擠爆 新北警交管疏導措施出爐

快訊

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
新北警於天元宮及汐止康誥坑溪櫻花步道規畫交通疏導管制，呼籲民眾善用大眾運輸系統。記者黃子騰／翻攝
新北市淡水天元宮及汐止康誥坑溪櫻花步道，每逢春節期間櫻花盛開，吸引許多民眾賞櫻。新北警為確保交通順暢，提前規畫交通疏導及彈性管制，運用無人機、監視器及即時交通資訊掌握車流狀況，呼籲民眾善用大眾運輸與接駁服務以防塞車之苦。

新北警交通大隊指出，淡水天元宮賞櫻期間，主要車流將集中於淡金路、北新路及周邊聯外道路，警方將視現場狀況實施上山車輛總量管制及替代道路分流，並提供彈性接駁服務，方便民眾由捷運紅樹林站轉乘淡海輕軌至淡金北新站，或由捷運淡水站搭乘866、875、876、877號公車及賞櫻接駁車前往。

汐止康誥坑溪櫻花步道周邊，新北警將於新台五路、南興路及汐碇路等重要路口加強疏導與取締違規停車，並提供即時停車資訊指引。民眾可搭火車至台鐵汐科站，或搭公車於連興街口、東方科學園區站下車步行前往。自行開車者建議提前規劃行程。

新北警提醒，賞花期間請減速慢行、遵守交通規則，配合現場指揮與無人機監控，共同維持安全順暢的賞櫻環境，享受安全又愉快的春節賞櫻時光。

賞櫻 淡水

