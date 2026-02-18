快訊

影／春節首開嗓 蔣萬安高唱這首台語歌 曝是李四川教的

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
蔣萬安（中）今天到士林慈誠宮參拜，談及新春特別影片，他直言川伯歌聲非常好聽，甚至跟對方學了「連杯酒」這首歌。記者洪子凱／攝影
蔣萬安（中）今天到士林慈誠宮參拜，談及新春特別影片，他直言川伯歌聲非常好聽，甚至跟對方學了「連杯酒」這首歌。記者洪子凱／攝影

台北市政府昨釋出新春特別影片，台北市長蔣萬安與月底將請辭挑戰新北市長選戰的副市長李四川共同到KTV高歌，在網路引起熱烈回響。蔣萬安今更大展歌喉，在走春行程中唱李四川教他的「連杯酒」，祝福所有民眾新年快樂。

蔣萬安昨天釋出與李四川合體KTV開唱影片，在網路上獲得熱烈回響，而影片最後彩蛋，李四川更高唱「連杯酒」。李四川也分享該影片形容，蔣萬安每次被問到他的事，都用歌聲來回答，他沒有蔣萬安的歌喉無法用歌聲回應，「但聽懂他的意思」，引用該歌「不管為什麼，不管什麼事，咱們在一起就是福氣呀！」

蔣萬安今天到士林慈誠宮參拜，談及影片他直言川伯歌聲非常好聽，甚至跟他學了「連杯酒」這首歌，隨即展開金嗓高唱祝福現場民眾新年快樂，不少民眾聽到市長展現歌喉，也給予熱烈掌聲。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

