蘇巧慧初一推「會做事、事做對」短影片 陪市民迎新年

距離年底地方大選不到300天，民進黨新北市長候選人蘇巧慧將於大年初一起陸續推出8隻「會做事、事做對」系列政績短影片，盤點10年來在中央與地方推動的多項建設與福利成果，在年節期間與市民一同回顧改變。

「會做事、事做對」8隻短影片主題涵蓋Podcast頻道「水獺媽媽悄悄話」、校園體育設備翻新、大漢溪堤外便道、捷運三鶯線與樹林線、鳳鳴火車站提前通車、鶯歌車站電扶梯改善、樹林山區自來水接管及公共出借權等8項政績。

蘇巧慧表示，該系列影片自大年初一陸續推出，預計持續至元宵節，透過社群平台發布，並配合走春、掃街與拜廟行程，向市民說明10年來的施政成果與日前提出的「6大福利」政見。她指出，希望用簡短、有感的方式，讓市民清楚看見具體改變。

首支影片聚焦她經營逾5年的Podcast頻道「水獺媽媽巧巧話」。蘇巧慧指出，當初創立頻道的初衷，是延續自己為孩子說故事的習慣，成為更多家長的「神隊友」。該頻道已錄製超過330集，累積收聽人次達540萬人次，並曾獲第24屆台灣兒童及少年優質節目「聲音類優質節目推薦獎」與「年度最佳大眾票選獎」。她笑說，許多家長在實體活動中才驚喜發現「水獺媽媽」就是立委蘇巧慧，如今這個稱號也成為她的另一個標誌。

蘇巧慧表示，自2016年當選立委以來，已深耕新北10年，15度獲優秀立委肯定，在國會與地方同步推動多項建設與福利，包括捷運建設、癌症新藥預算、堤外便道建置、長照經費、育兒津貼翻倍及淡江大橋等，盼讓市民看見政策落實的成果。