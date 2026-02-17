快訊

新北捷運夜景再進化 三鶯線橋梁光雕通車同步啟用

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
淡海輕軌藍海橋。圖／新北市捷運局提供
淡海輕軌藍海橋。圖／新北市捷運局提供

新北捷運建設不僅串聯城市通勤路網，也為城市夜景注入新亮點。新北市捷運局規畫於三鶯線大漢溪鋼拱橋打造主題光雕，結合橋梁結構特色與光環境設計，透過全彩LED燈光勾勒橋體輪廓，並依不同節慶推出「限定版彩蛋」，未來通車後將同步啟用，讓橋梁成為三鶯地區嶄新的夜間地標。

新北捷運局長李政安表示，三鶯線大漢溪鋼拱橋位於台北大學站與鶯歌車站之間，採連續三拱鋼構設計，造型鮮明。此次規畫主題光雕，以規律光影變化象徵河川呼吸節奏，並透過「橋拱之姿」、「藍映水影」、「三鶯榮耀」等燈光特效與時段控制，展現橋梁的力與美，強化整體結構美學，打造專屬三鶯的城市光影意象。

李政安說，光雕啟用後將區分「平日版」與「節慶版」兩種展演模式。平日以柔和、層次分明的燈光點亮橋體，營造穩定而富節奏感的夜間景觀；遇春節、元宵節、情人節、中秋節及聖誕節等特殊節日，則推出限定主題光雕秀。例如春節期間以紅色與金黃色為主調，象徵團圓與財富；聖誕節則以紅、綠燈色呈現節慶氛圍，讓橋梁化身大型光影秀場。

捷運局說，新北捷運多條路線橋梁也同步進行燈光美化。已通車的新北環狀線板橋至板新站間跨縣民大道段隔音牆，近期推出春節燈光秀迎接馬年；安坑輕軌安心橋與淡海輕軌藍海橋亦完成燈光設計。未來各路線橋梁將串聯成新北最美城市天際線，讓交通設施升級為夜間景觀亮點。

捷運局強調，光雕橋梁不僅提升夜間視覺美感，也將與周邊步道與捷運動線結合，營造適合散步與拍照的河岸氛圍，讓橋梁從單一交通設施，轉型為城市夜生活與共同記憶中的新地標。

安坑輕軌安心橋。圖／新北市捷運局提供
安坑輕軌安心橋。圖／新北市捷運局提供
三鶯線大漢溪鋼拱橋光雕模擬圖。圖／新北市捷運局提供
三鶯線大漢溪鋼拱橋光雕模擬圖。圖／新北市捷運局提供

新北捷運 橋梁 設計

