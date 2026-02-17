侯友宜初一參拜 祝新北市民「馬祥厚運」發送小福袋

今是農曆大年初一，新北市長侯友宜一早展開新春參拜行程，先後前往板橋慈惠宮、板橋接雲寺，以及新莊慈祐宮、新莊地藏庵上香祈福，向眾神祈求國泰民安、風調雨順，也為市政順利推動與市民闔家平安健康祝禱，並向市民拜年，祝福大家新的一年「馬祥厚運」。

侯友宜表示，今年市府以「馬祥厚運」作為新春吉祥話，象徵祥兆與福氣深厚，也蘊含「馬上好運」的祝福寓意。他說，今年發送的小福袋以「馬上賺錢」為設計主題，結合旋轉木馬與錢幣意象，象徵財運亨通、轉動好運，同時融入奔馳駿馬與馬蹄元素，寓意市政建設馬不停蹄、城市持續向前。

侯友宜說，板橋慈惠宮與接雲寺長期深耕地方，不僅是重要信仰中心，也積極投入公益慈善與社會教化。板橋慈惠宮於春節期間舉辦民藝大街活動，結合宗教文化與在地特色，自2009年舉辦至今，已成為板橋地區春節期間的重要活動之一，為城市增添熱鬧喜氣，也帶動周邊商圈發展。

關於新莊地藏庵與慈祐宮，侯友宜說，兩間廟宇長年投入公益慈善、急難救助、獎助學金與社會關懷等工作，並配合市府推動各項政策，展現宗教團體回饋社會、守護地方的力量。他也特別感謝各寺廟長期支持市政，讓市府在推動公共服務與照顧弱勢上有更堅實的後盾。