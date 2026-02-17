十分放天燈、菁桐慢旅行 AR主燈合影再拚好禮

快訊

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
推薦民眾走訪十分老街，放盞天燈，體驗浪漫又具年節意義的祈福儀式感。圖／新北市政府觀旅局提供
農曆春節走春迎好兆頭，新北市政府觀旅局推薦民眾走訪平溪山城，串聯祈福、賞景與美食路線，從十分老街到平溪、菁桐馬年奔騰、活力滿滿的山城魅力。配合「2026新北市平溪天燈節」，市府更推出「AR同框，主燈合影」活動，邀請民眾搶先與主燈互動拍照，還能參加抽獎，為新春旅程增添趣味。

觀旅局說，來到十分地區，象徵新春「馬到成功、十分好運」，民眾可在十分老街放盞天燈，寫下新年心願，體驗充滿儀式感的祈福時刻。老街沿線炭烤香腸、雞翅包飯，以及推出天燈節限定包裝的「十分好運天燈鳳梨酥」，都是走春必嘗美食。接著前往四廣潭吊橋與十分瀑布，欣賞全臺最大垂簾型瀑布氣勢，寓意「好運奔流不息」。

走訪平溪地區，推薦至平溪車站拍照留念，居高臨下遠眺街景，象徵「馬居高峰、鴻圖大展」。沿途可順遊全台最老郵筒所在的平溪郵局，感受懷舊氛圍，再漫步平溪老街，欣賞火車掠過屋頂的獨特景象，品嚐花生捲冰淇淋、古早味麵茶與山泉豆花，為新春增添甜蜜好彩頭。

續往菁桐地區，旅客可探訪菁桐煤礦紀念公園（石底大斜坑遺址）、漫步菁桐車站與祈願竹筒牆，或走訪日式宿舍群與礦工食堂，體驗山城慢旅行，也寓意「奔騰到菁桐，好運福氣長」。

此外，天燈節特別推出「AR同框，主燈合影」活動，自2月17日至3月3日止，民眾只要前往十分老街、十分老街口鐘塔、平溪車站、平溪老街、菁桐電子天燈館及菁桐鐵道文物館等6處地標，掃描現場QR Code即可使用AR主燈或天燈節濾鏡拍照合影。完成指定任務並上傳至新北旅客Facebook粉絲專頁，有機會抽中SWITCH 2遊戲主機、火烤兩用爐、防水藍牙喇叭及露營椅等好禮。

觀旅局表示，活動主場將於2月27日在平溪國中、3月3日在十分廣場登場，邀請民眾相約親友前來施放天燈，共迎新春。也提醒春節及活動期間人潮眾多，建議多利用大眾運輸往返，確保交通順暢與旅遊安全。

漫步菁桐車站與老街間的祈願竹筒牆，在濃厚懷舊氛圍中迎接新年，充分體驗山城輕旅行的魅力。圖／新北市政府觀旅局提供
推薦探訪菁桐煤礦紀念公園（石底大斜坑遺址），見證礦業歷史的變遷。圖／新北市政府觀旅局提供
深入平溪老街內，還能見到火車掠過住宅屋頂的奇景。圖／新北市政府觀旅局提供
走訪平溪地區，推薦順遊全台最老郵筒—平溪郵局郵筒，感受懷舊風情。圖／新北市政府觀旅局提供
到十分瀑布可欣賞壯闊的自然景觀，感受山林間的春意盎然，寓意「好運奔流不息，福旺喜迎新春」。圖／新北市政府觀旅局提供
平溪 天燈 老街

