影／走春行程滿檔！蔣萬安沒辦法陪太太回娘家 曝有準備小驚喜

春節大年初一台北市長蔣萬安今行程滿檔，上午也到萬華艋舺龍山寺參拜發發財金，民眾也相當熱情，談到過年安排，蔣萬安表示，走春行程會一路到初三，明天沒辦法陪太太回娘家，但有準備小驚喜，被問到與將投入新北市長選舉的李四川是否合體，他笑稱「拭目以待」。

蔣萬安致詞也表示，祈求台北平安、風調雨順，民眾身體健康、賺大錢外，他也提到龍山寺對於社會貢獻不遺餘力，除了捐贈救護車、雲梯車、救護器材外，還贊助東園國小出國比賽更捐贈交通車，更打造全台首間宮廟有「直立式太陽能板」響應環保，盛讚龍山寺不僅是信仰中心，更是國際級的觀光與教育聖地。

蔣萬安表示，萬華地區近年來也不斷發展及進步，包含萬大樹林線第一期，首列電聯車已運抵台灣測試將全力加速；盼明年完工通車；都更報核案件數更是過去8年平均的 2.3倍，進入大都更時代；更投入2億元對艋舺公園改造景觀優化目標是打開天際線、提升綠化配合龍山寺帶動地方發展。