新北年節走春 老街、觀光工廠親子同遊

新北許多老街各有不同人文及美食，包括烏來商圈有原民風，新莊老街廟街文化，還可到淡水老街欣賞新完工淡江大橋不同暮色美景，都值得親子同遊走走逛逛，感受濃厚過年氣氛。

新北市幅員遼闊，山城、海景、都市同時匯聚形成多元風貌，春節假期，許多老街商圈不打烊，甚至規劃眾多走春活動。

菁桐商圈2月推出「啟動福氣．遊趣菁桐」及「力馬喜氣天燈遊菁桐」兩大遊程，包含礦業文化導覽、互動遊戲、老街童玩體驗與祈福天燈施放等豐富內容。

深坑老街在具有170年歷史的福德宮舉辦「乞龜納福」活動，民眾於大年初一至初五期間，擲得聖杯並捐香油錢，即可帶回馬年小燈籠，祝福民眾新的一年「幸福加馬」。

雙溪商圈大年初一至初五也有「市花走讀趣」活動，帶領民眾走讀市花故事，體驗茶花生態導覽、換盆教學及雙溪人文之美，另外還有烏來、淡水、金山及中和等商圈，歡迎民眾到各商圈走春，體驗在地文化、參與趣味活動，一同感受新春喜氣與祝福。

除了老街商圈可以親子同遊吃喝玩樂，體驗不同在地特色，多家觀光工廠持續營運不打烊，還祭出各項商品折扣、滿額贈禮等超值好康優惠，邀請民眾走進觀光工廠，闔家共度充實又溫馨的新春時光。民眾出發前可先聯繫觀光工廠確認其營業時間。

位於土城「聖瑪莉丹麥麵包莊園」，擁有全台首創VR導覽，透過透明化生產櫥窗與豐富趣味的導覽解說，揭開麵包蛋糕的神秘製程。

亞洲首家以爆米花為主題的觀光工廠「卡滋爆米花觀光工廠」，廠區打造宛如美國小鎮的建築風格樂園，還有特色「AI爆米花製程小火車」，呈現AI全自動產線技術，透過互動遊戲讓民眾一窺爆米花生產過程，同時體驗動手爆米花的樂趣。

「吳福洋襪子故事館」擁有台灣第一家襪子工廠，從事專業襪類設計、製造、行銷近90年歷史。歷經4代傳承，館內完整保存台灣織襪產業發展與企業歷史的珍貴史料，透過現場展示織襪流程與趣味的互動式導覽，提供國人一個兼具娛樂性及知識性的產業教育環境。