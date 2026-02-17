蘆洲湧蓮寺國運籤「士」下下籤 警惕執政者做任何事「都要謹慎不能草率」

新北蘆洲湧蓮寺於16日除夕夜抽出國運籤，湧蓮寺表示，今年農業豐收、工業發展好，商的部分要靜待其變，「士」抽到下下籤，意指執政者要警惕，做任何事情就要考慮清楚，都要謹慎，不能草率。

湧蓮寺表示，今年龍年（甲辰年）抽到的國運籤，其中「士」的部分，是第60首，下下籤。是講三國時代，東吳陸遜，攻打蜀國的事情。因為他年輕氣盛，將令不聽，用了三千兵就損失了很多。如果用現在台灣的政局，就是朝野內鬥，要保守，不能躁進。

湧蓮寺表示，執政者要警惕，要穩穩的踏步，不能瞻前顧後，沒有考慮清楚，就用鬥爭的方式。換一個方向講，如果要得民心，要守舊，但是要有突破，要有創盎心，才能夠得到民心。這籤的寓意就在警告執政者，要做任何事情就要考慮清楚。不能想要幹什麼就幹什麼，包含朝野政黨，或者兩岸關係，都要謹慎，不能草率。

「農」抽到大吉，湧蓮寺表示，第50首內容是他是講三寶太監下西洋，三寶太監七次下西洋，把明朝的國威帶去整個世界各國，得天下的財物、貨物，讓全世界了解這樣的貨物，把它帶回明朝。如果用現在來看，等於說現在的農業可以得到很多的奇貨，五穀豐收、物豐農豐，這表示是好的運道，盈餘倉庫很多，笑逐顏開。

「工」抽到的是第 73 首，上上籤，內文提到「蕭何月下追韓信」。表示很有把握，就工業而言，財穀豐盈，造作艱辛，等於說在工業可以得到很重大的突破跟發展，譬如說AI，台灣是以AI為主，所以在今年這個工業，AI如果發展，工業就很好。

「商」抽到第37首，下下籤，但也有人分析算是平平籤。「月下遇難，靜待日」，意思是求財、交易，還有整個做股票，要靜觀其變，不能急躁，可能第一季會有斬獲，二、三兩季你要稍微等一下。守得雲開，到第四季搞不好就有成果。前面雖然很好，中間有起伏。但是要靜觀其變，才能夠下一步怎麼走。