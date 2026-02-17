保安宮國運籤出爐！一前提做好諸事順利 農牧業有望「一本萬利」

台北市大龍峒保安宮在28日除夕夜子時抽出國運籤，預測馬年運勢，分別抽出代表國運、商業、農牧、漁業四首籤詩，保安宮解籤志工老師、作家林恕權雖未給予籤詩打分數，但表示皆有相互呼應，只要做好準備前行，都會順利並獲貴人相助。

保安宮17日的晚間11點舉行「平安祈福撞鐘儀式」，敲108響鐘聲後，向主祀的神明保生大帝擲笅抽出4支國運籤，陸續為新年歲君、生理、五谷及海冬。

代表整年國家運勢的「歲君」抽出第四十四首靈籤，內容為「夜行燈火中途滅，寂寂人間暗自傷，敲門入室換他醒，起來無火也難當」林形容籤詩聽起來雖有點晦暗不明，半夜行走燈火突然熄滅，找尋任何辦法都無法解決，言下之意，就是做任何事要準備，「知道要走暗路，燈火就要準備好」，否則恐會迷茫。

代表商業的「生理」抽出第十八首靈籤，內容「匆匆匹馬掛金鞍，金鐙纔敲去不難，大道坦平君速進，貴人迎接樂團圓」做生意如果有事先做好準備，不但進展順利，還會有貴人迎接；代表農業抽出第廿七首靈籤「一文欲換兩千文，誰道斯言是妄雲，富貴榮華天與汝，歸期喜鵲噪紛紛」形容有機會一本萬利，用小小成本換到很多利潤。

而代表「漁業」抽出第廿四首靈籤「幸有仁人得盡扶，進身何必苦躊躇，欲求名利皆如意，財帛自然應不虛」，象徵一路都有貴人相助，只要注意、有準備好錢財都有機會進來。