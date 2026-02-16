影／化身美食小偵探採買年貨 鄭麗文南門市場購年糕喻步步高升

今為農曆除夕，國民黨主席鄭麗文日前到台北市南門市場採買年貨，也化身饕客，介紹在地許多知名美食。鄭麗文說，她都會到特地老字買她的最愛，就是「八寶飯」，過年也一定要吃年糕，才能步步高升。

鄭麗文平日作風明快，日前前往台北市南門市場，採買年貨，成為市場裡的美食偵探。鄭麗文造訪多家知名老字號，採購年糕、魚丸等商品，介紹自己最愛的美食。

鄭麗文表示，過年她一定要採買的商品就是南門市場的老字號「南園」，「南園」販售的年糕有紅豆、綜合等口味，她也會買她的最愛「八寶飯」。

鄭麗文說，大家過年一定要吃年糕，才能步步高升。年前採買年糕，除了因為她自己愛吃之外，拜拜時也一定要有年糕。她說她處理年糕時，不會沾裹雞蛋液，而是拍一點太白粉後，放入油鍋裡煎，年糕表皮就會被煎得酥酥的，十分好吃。一名助理問鄭麗文，是否機會可以吃到？她開玩笑地說慢慢等。

鄭麗文繼續走放市場，她走到商家「盧記魚丸」時，頻頻稱讚味道超香，口水快要流出來。她看到店家正在製作手工蛋餃，直說這個超好吃。

鄭麗文在南門市場與隨行人員一起祝福新年快樂、幸福加碼、馬上發財，並向拜訪的商家提前賀節，祝福生意興隆、賺大錢。