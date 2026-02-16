新北加強垃圾收運 除夕收運垃圾量達3146噸、為平日1.74倍

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
今天是除夕，新北市環保局今提前加收垃圾收運，部分區清潔隊最晚更延長服務至下午6點。圖／新北市環保局提供
今天是除夕，新北市環保局今提前加收垃圾收運，部分區清潔隊最晚更延長服務至下午6點。圖／新北市環保局提供

今天是除夕新北市環保局今提前加收垃圾收運，部分區清潔隊最晚更延長服務至下午6點。經統計，除夕前一周每日垃圾量比平常日約增加6成，15日小年夜加班收運量高達3366噸，而今日除夕的垃圾量3146公噸，為平日的1.74倍。

環保局表示，春節期間除夕晚間至初三停止收運垃圾，考量民眾仍有倒垃圾需求，各區清潔隊將至少提供1處定點，共設立70處垃圾定時定點收運服務，詳細地址及開放時段可以撥打免付費諮詢專線0800-010-857詢問外，也可至「新北樂圾車」查詢。

環保局說明，交付垃圾應依規定區分「ㄧ般垃圾」、「廚餘」和「資源回收物」等3類，廚餘或資源回收物請勿隨意混入專用垃圾袋一起丟入垃圾車。尤其危險物品嚴禁直接丟入垃圾車，以免於車斗內的密閉空間經機器擠壓、摩擦產生火花造成爆炸，造成第ㄧ線收運人員及後端處理廠安全的疑慮，如造型噴霧、芳香劑、殺蟲劑、瓦斯罐等高壓噴霧瓶罐，如果沒有使用完，應排空後再交付資源回收車。

行動電源應單獨交付資源回收車，請勿混入一般垃圾；奶粉、麵粉、番薯粉或其他調味料，應混水後當作廚餘回收；金紙、香灰餘燼及炮竹等物品，一定要等到餘燼全滅並混水後再交付垃圾車。

環保局提醒，春節期間環保局將加派人員加強巡查，針對未預約即棄置大型家具、隨意丟棄垃圾包或造成環境髒亂等行為，將依廢棄物清理法最高開罰6千元，若未領有廢棄物清除處理許可，或未依許可內容清除處理廢棄物而隨意棄置者，環保局將蒐集相關證據移請檢調單位依法偵辦，呼籲民眾及業者發揮公德心，切勿心存僥倖、以身試法。

新北市環保局 除夕 資源回收

