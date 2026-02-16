快訊

除夕慰問新北聯醫 侯友宜感謝醫護人員守護民眾健康

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
今天是除夕，新北市長侯友宜前往新北市立聯合醫院三重院區，關懷春節期間持續值勤的醫護與後勤團隊。記者江婉儀／攝影
今天是除夕，新北市長侯友宜前往新北市立聯合醫院三重院區，關懷春節期間持續值勤的醫護與後勤團隊，感謝同仁犧牲與家人團聚的時間，堅守崗位守護市民健康，並致上新春祝福與鼓勵。

侯友宜表示，新北市立聯合醫院長期提供優質的醫療服務，贏得民眾的信任及好口碑。春節期間特別感謝辛苦的醫師、護理師、藥師及所有值班夥伴留守醫院，犧牲與家人團聚的時光只為提供醫療服務，祝福所有第一線同仁新年快樂、平安健康。

院長項正川表示，新北聯醫秉持守護市民健康的使命，持續精進醫療服務品質。過去一年共提供門診服務47萬8千餘人次、急診服務逾6萬6千多人次及住院服務逾1萬1千人次。春節期間維持24小時急診服務，並規畫三重院區大年初一至初三加開傳染病特別門診，春節特別門診於大年初三至初四上午開診，初五起恢復正常門診，確保市民連假期間仍能獲得即時且完善的醫療照護。

新北聯醫亦提醒民眾，若出現胸痛、嚴重呼吸困難、持續高燒不退、腦中風或心肌梗塞警訊、嚴重外傷等緊急狀況，請立即前往急診就醫；一般輕症建議利用社區診所或原診所返診，善用分級醫療資源。

今天是除夕，新北市長侯友宜前往新北市立聯合醫院三重院區，關懷春節期間持續值勤的醫護與後勤團隊。記者江婉儀／攝影
春節 侯友宜

