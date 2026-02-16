走春好去處 坪林茶業博物館推趣味遊戲、看展窺探宮廷茶點製作祕辛

迎接金馬年，坪林茶業博物館自大年初二開館，今年推出「茶山好馬吉 Horse攏總來」系列活動，不僅有滿園綻放的茶花美景，館方更規畫了「馬將 Bingo」賓果遊戲及「茶馬古道」賽馬活動，邀請全台民眾到坪林茶博館走春，在滿山茶香中開啟新的一年。

坪林茶業博物館長賴維鈞表示，春節期間，坪林茶業博物館除夕、初一休館，初二開館奉茶迎賓，以暖暖茶香迎接歸鄉與旅遊的民眾；初三、初四由刺激的「馬將 Bingo！」賓果遊戲接棒，邀請大家來試手氣、贏好運；初五則推出老少咸宜的「茶馬古道」賽馬活動，讓大小朋友在歡笑中健康動一動，喜迎金馬年。

茶博館也結合文化局「馬力全開」走春活動，初二到初六活動期間，民眾只要與館內的「馬力全開禮物盒」合照，並至新北市文化局粉絲專頁指定貼文留言，即可現場兌換可愛馬年貼紙一份，並獲得「福袋大禮包」的抽獎機會。此外，凡於「草木間」文化商店消費滿500元的民眾，憑收據還能加碼參加限量扭蛋機活動。