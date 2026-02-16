快訊

走春好去處 坪林茶業博物館推趣味遊戲、看展窺探宮廷茶點製作祕辛

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
茶博館新春期間推出馬年競賽活動，邀請大家一同來試手氣、贏好運。圖／新北市文化局提供
茶博館新春期間推出馬年競賽活動，邀請大家一同來試手氣、贏好運。圖／新北市文化局提供

迎接金馬年坪林茶業博物館自大年初二開館，今年推出「茶山好馬吉 Horse攏總來」系列活動，不僅有滿園綻放的茶花美景，館方更規畫了「馬將 Bingo」賓果遊戲及「茶馬古道」賽馬活動，邀請全台民眾到坪林茶博館走春，在滿山茶香中開啟新的一年。

坪林茶業博物館長賴維鈞表示，春節期間，坪林茶業博物館除夕、初一休館，初二開館奉茶迎賓，以暖暖茶香迎接歸鄉與旅遊的民眾；初三、初四由刺激的「馬將 Bingo！」賓果遊戲接棒，邀請大家來試手氣、贏好運；初五則推出老少咸宜的「茶馬古道」賽馬活動，讓大小朋友在歡笑中健康動一動，喜迎金馬年。

茶博館也結合文化局「馬力全開」走春活動，初二到初六活動期間，民眾只要與館內的「馬力全開禮物盒」合照，並至新北市文化局粉絲專頁指定貼文留言，即可現場兌換可愛馬年貼紙一份，並獲得「福袋大禮包」的抽獎機會。此外，凡於「草木間」文化商店消費滿500元的民眾，憑收據還能加碼參加限量扭蛋機活動。

賴維鈞表示，館內現正展出的兩檔特展更是不容錯過，「茶與王」特展以氣勢磅礡的宮廷場景，打造沉浸式觀展體驗，帶領民眾走進神祕的御膳房，一窺「驢打滾」、「八珍糕」等宮廷茶點的製作祕辛；「烹茶煨鴨腳」特展則聚焦於茶食文化脈絡，探討茶食在健康、風俗、禮儀與信仰等生活層面的重要性，並深入介紹古代中國、台灣、日本、韓國等東亞地區各具特色的茶食文化。

茶與王特展帶領觀眾一窺驢打滾、八珍糕等宮廷茶點的製作祕辛。圖／新北市文化局提供
茶與王特展帶領觀眾一窺驢打滾、八珍糕等宮廷茶點的製作祕辛。圖／新北市文化局提供
「烹茶煨鴨腳」茶食文化特展，深入介紹台灣等東亞地區的特色茶食。圖／新北市文化局提供
「烹茶煨鴨腳」茶食文化特展，深入介紹台灣等東亞地區的特色茶食。圖／新北市文化局提供

馬年 坪林 博物館

