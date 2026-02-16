春節走春踏青 來趟石碇淡蘭古道健行、翡翠水庫生態之旅
春節期間，石碇區烏塗社區與永安社區以山林迎新春，結合淡蘭古道健行、烏塗溪親水步道與翡翠水庫周邊生態景觀，串聯食蛇龜保育、友善農法茶園與在地手作體驗，邀請民眾走春踏青、闔家出遊，在自然與人情味交織的山城風景中，感受濃濃年節慢活氛圍。
石碇烏塗社區位於昔日淡蘭古道沿線，四分子古道與烏塗溪步道林木蓊鬱、綠蔭如蓋，旅人漫步其中，能感受沁涼宜人的健行體驗。烏塗溪步道隱身於溪畔清幽秘境，為一條鄰近外環古道的親水路徑，路線平緩好走，老少咸宜。行走其間，幸運時還能在樹林間瞥見臺灣藍鵲振翅掠過，長尾劃出一抹亮眼藍色身影，成為生態攝影愛好者的驚喜。
一路上不僅可觀賞數十年前的運煤橋遺跡外，步道途中，一棵巨大的大板根榕樹巍然矗立，盤根錯節、氣勢磅礴，是健行者必訪的打卡地標；來到社區另一處農遊熱點「許家手工麵線」，秉持傳統古法製作，透過兩人合力的勁道，在一甩一拉之間，將麵團延展成餐桌上的千絲萬縷。
許家手工麵線春節期間自2月16日至2月19日休息，2月20日開工營業，有興趣的民眾可洽許家手工麵線許仁評0932-129-041。
石碇永安社區依山傍水，位於翡翠水庫水源保護特定區域內，擁有全台唯一的食蛇龜野生動物保護區。居民自主成立護龜隊，透過巡守與長期監測守護棲地，在完善的保育網絡下，杉木、松木及筆筒樹等原生樹種生機盎然，形塑出食蛇龜與多樣生物共存的友善環境。
農業局表示，遊客可走訪永安景觀步道、千島湖，以及視野遼闊的八卦茶園觀景台健行，飽覽翡翠水庫碧波萬頃的湖光山色。由於茶園鄰近翡翠水庫食蛇龜保護區，社區採行友善農法，確保生態與產業共存，並推出象徵「美好的一天（Good Day 台語諧音）」的「龜茶」品牌，包含文山包種茶、東方美人茶及蜜香紅茶等三款特色茶品。有興趣的民眾可洽社區總幹事蕭敏玲小姐0921-989-759。
