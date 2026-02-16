快訊

影／練好歌了？與李四川合體拜年影片曝 蔣萬安走春行程看這查

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
台北市副市長李四川（右）宣布將爭取國民黨新北市長提名，月底將請辭副市長，面對副手將離去，北市長蔣萬安（左）先前表示要在過年練歌，在臉書公開宮廟走春行程。本報資料照片
台北市副市長李四川宣布將爭取國民黨新北市長提名，月底將請辭副市長，面對副手將離去，台北市長蔣萬安先前表示要在過年練歌，臉書也公開宮廟走春行程，與民眾互動發發財金之餘，更有機會看到他高歌一曲。

蔣萬安上午也在臉書公布「台北隊」拜年影片，採用活潑的短影音拍攝手法，模擬民眾滑手機觀看情境，並設計互動式橋段，引導觀眾跟著畫面動手操作，展現年輕化與生活化風格。除各局處首長外，3名副市長李四川、林奕華、張溫德也一同入鏡，並與市府吉祥物合體展示「今馬熊讚」春聯，向市民賀年。

由於李四川已宣布將辭職參選新北市長，可能是任內最後一次以副市長身分參與拜年影片。蔣萬安日前受訪時笑稱，「再過幾天就要過年，正好開放大家點歌，讓我過年期間好好練歌」，增添走春行程話題，而蔣的走春行程也在臉書曝光，包括台北文昌宮、艋舺龍山寺、關渡宮、松山慈祐宮等地。

蔣萬安走春行程今曝光。圖／取自蔣萬安臉書
行程 過年 蔣萬安 李四川

