東門市場大樓將改建 外攤美食去留引關注

中央社／ 台北16日電
近百年歷史的台北市東門市場將改建大樓，台北市產業發展局長陳俊安說，市場改建期間，外攤仍在原址營業，不會移至中繼市場。中央社
近百年歷史的台北市東門市場將改建大樓，台北市產業發展局長陳俊安說，市場改建期間，外攤仍在原址營業，不會移至中繼市場。中央社

近百年歷史的台北市東門市場將改建大樓，當地關注聚集美食的外市場（外攤）去留。北市產發局長陳俊安說，市場改建期間，外攤仍在原址營業，不會移至中繼市場

東門市場位於台北市精華地段，因市場內部陳設老舊等狀況，北市府規劃拆除1樓鐵皮屋，興建成地上11層的大樓，1至2樓供給攤販使用，3樓以上為市府機關辦公室，7至11樓為商業空間。

台北市產業發展局長陳俊安接受中央社訪問說，至今約百年歷史的東門市場，因鄰近眷村成為當時許多政要官夫人採買的地點。

他表示，1979年，因北市金山南路進行拓寬工程，把東門市場分為內市場（內攤）、外市場（東門外臨時攤販集中場），外攤緊鄰東門市場，2處相依相生逾50年，自然形成攤販集中區域。

陳俊安提到東門市場名攤，包含內攤的沅誠水餃、味好香、黃媽媽米粉湯、羅媽媽米粉湯等，外攤也有東門興記手工水餃及利隆餅店等。他說，改建期間東門市場外攤仍在原址營業，不會移至中繼市場。

他表示，市府已規劃華光特一的3處土地作為東門內市場的中繼市場，將有46攤搬遷。東門市場原建物預計今年7月拆除改建，將於2030年完工。市場處統計，東門市場以金山南路為界，東西側外攤合計共187攤，內市場有61攤。

陳俊安說，改建後東門市場將興建地上11層地下4層的大樓，規劃區民活動中心、日照中心及商業空間等，因地點近永康商圈，有利提升民眾及觀光客採買的便利性。

他表示，東門市場改建大樓規劃案，考量在地居民強力的需求及期待，市府已核准把原規劃的9樓提高至11樓。

針對東門市場拆除後對外攤影響，陳俊安說，市場拆除改建，確實對周邊攤販帶來挑戰，但長期則有正面影響，如將輔導配攤資格，把部分符合資格的店家納入改建後的攤位，確保經營權。

此外，可提升市場環境與公安條件，東門市場外攤有消防安全隱憂、排水不佳、電力不穩、擁擠等問題。市場改建後，將提供符合消防與公共安全規範的環境，降低災害風險。

陳俊安說，東門市場大樓興建完成後，會透過行銷活動吸引觀光客及民眾到場消費，盼後續帶動市場消費人潮提升攤販營業額，創造出傳統市場的新風貌。

