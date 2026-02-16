東門市場匯聚眷村美食 改建在即作家盼保留回憶

即將改建的台北市東門市場因鄰近眷村，聚集許多知名小吃及眷村美食。作家番紅花肯定東門市場的眷村菜頗具代表性，也建議改建時能保留原本攤販物品，留下眷村市場珍貴回憶。

台北市產業發展局規劃東門市場改建案，預定今年7月拆除1樓鐵皮屋市場，興建11樓大樓，預定2030年完工。

曾帶領走訪東門市場活動的知名飲食生活作家番紅花接受中央社記者訪問時說，東門市場確實可讓人感受到傳統眷村市場氛圍，加上過去歷史背景等因素，市場眷村菜餚更是頗具代表性。

番紅花提到，東門市場販售的食材都經過攤販精挑細選，若要吃品質優良的海鮮如魚類，會以東門市場為優先考量，且市場販售熟食豐富多樣，如港點小吃都很棒，到東門市場就是能感受到眷村氛圍。

她希望市場改建後能保留原本攤販的物品，如市場內攤的攤販使用流理台就具備歷史風貌，也期盼改建時應規劃納入原本市場內的攤販場域及物品，讓民眾透過物品留下對眷村市場的珍貴回憶。

東門市場旁的文祥里長李淑珍接受中央社訪問說，東門市場過去就有許多美食攤販聚集在市場內外，且因鄰近眷村等因素，市場以販售外省菜餚為特色；1980年代，因市場有許多販售舶來品的委託行，更加觸發民眾願意到市場消費。

她說，東門市場鄰近中正紀念堂，加上地理位置優，過去都會吸引其他行政區的民眾到市場消費，也因市場的眷村美食仍保留風味，吸引許多名人及老饕到場消費。

李淑珍表示，東門市場還保有傳統市場氛圍，但啟用至今許久，內部陳設已過於老舊，如電線掛在屋簷、下水道排水差等狀況，就曾有來台自由行的國外旅客經過時對市場內部陳設感到驚艷。

李淑珍期盼東門市場改建成大樓後應一併規劃設置地下連通道至捷運站，或在外側的地下道設電扶梯，能讓當地長輩使用也可吸引消費人潮。