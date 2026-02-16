百年貴族菜市仔藏身蛋黃區 北市東門市場將改建

快訊

中央社／ 台北16日電
台北市政府規劃改建近百年歷史的台北市東門市場，興建為地上11樓、地下4樓的大樓，預計2030年完工。圖為東門市場大門招牌。中央社
北市東門市場擁有百年歷史，因地緣關係，曾是政府官員、政商人士採買之處，而有貴族菜市仔之名。北市府規劃改建市場，讓這座藏身北市蛋黃區的傳統市場再度吸引外界目光。

回顧東門市場歷史，於1928年建造啟用，因鄰近眷村及中央機關，吸引許多外省族群及中央政府官員等政商人士採買，進而讓市場被稱為貴族市場。

地方人士說，市場旁通常是美食聚集地，東門市場也不例外，且因位處北市精華地點，加上歷史背景等因素，約莫70年代逐漸成為北市知名市場之一。

正因如此，東門市場販售的蔬果魚肉堪稱北市品質最優，加上過去市場內有許多販售舶來品店的委託行，讓

東門市場成為民眾趨之若鶩的消費地點，也吸引許多攤販「靠市」。

依台北市市場處資料，1979年，金山南路進行拓寬道路工程，把東門市場分為2側，東門外攤販集中場（俗稱外攤）與東門（內）市場形成北市特殊市場風貌。

時間推進至1986年，台北市警局把管理攤販業務轉移至市場處，更讓東門市場內攤與外攤相依相生至今。

地方人士說，東門市場附近過去矮房子林立、攤販聚集，因道路拓寬把市場分為內外攤。1989年，市府整修市場改建為1樓層鐵皮屋。東門市場逐漸成為周邊地區核心地點，從市場演進可看出北市眷村文化起落，也間接形塑歷史底蘊。

北市府在2009年更新東門市場攤販招牌，替換市場地磚，天花板裝設抽風設備，希望透過更新市場設施，讓消費者感受到乾淨及清爽環境。

但隨著時間推進，東門市場內部陳設顯得老舊、攤位集中偏小，北市府因此著手規劃市場改建。依市府資料，將拆除1樓層鐵皮屋，興建為地上11樓、地下4樓的大樓，預計2030年完工。

市府初步規劃，完工後的大樓1至2樓提供市場攤販、3樓為區民活動中心及社會局日照中心、4至6樓為市府單位使用、7至11樓為商業空間使用。地下室部分為停車空間及攤販加工處理庫體區。

台北市產業發展局長陳俊安說，東門市場鄰近捷運東門站及永康商圈，有利提升消費者便利性，盼改建大樓後提升東門市場來客數，帶動市場消費人潮、提升攤商營業額，創造商機。

