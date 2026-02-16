新春拜廟 新北求財顧健康新氣象

春節期間是最適合拜廟走春的時節，尤其是新北海岸地區，不僅可到淡水天元宮等景點參香及賞櫻，法鼓山等名山大廟更是人潮不斷，祈求來年運勢平安順利及財運亨通。

新北市民政局表示，從八里開始，有著全台唯一供奉廖添丁的廖添丁廟，在山坡地更有高闊的紫皇天乙真慶宮，廟方2月17日至26日期間會提供平安麵、米粉、油飯等讓民眾吃平安。民眾來此參拜後，也可至廟後的龍神許願池，依不同願望，選擇池畔相對應的龍形石雕，將錢幣自龍口投入，誠心祈求實現心中期望。

鄰近的林口區也有竹林山觀音寺，不僅有法會，還有唱歌表演、廟會舞蹈、雜技團的演出，初一至初九，每天也都備有平安麵讓信眾吃平安。

來到淡水，則有知名天元宮賞櫻，緣道觀音廟更是賞櫻秘境之一，園區內山櫻、八重櫻、吉野櫻、粉紅佳人輪番綻放，將仿唐建築襯托得古典又優雅。

除了賞櫻，緣道觀音廟還有金氏世界紀錄認證、全球最大的鋼製雕塑「淡水‧千手千眼觀世音菩薩」聖像，值得大家走春打卡，還有特殊的過年活動，也就是初一至初六舉辦祈求平安福活動。

平安福的正面鑄印「觀音力」，代表觀世音菩薩慈悲之力。只要誠心擲出3個聖筊，即可獲得。現在還有廟會、市集，適合親子出遊、情侶約會或闔家走春。

金山區的法鼓山以「祥樂豐足」為年度主題，除夕夜的撞鐘祈福，每年更吸引許多民眾參與，在108響法華鐘聲中淨化身心，園區也準備了限量的負離子防靜電手環結緣品，送給到現場參與撞鐘活動民眾，一起匯聚正能量與幸福環環相扣。

法鼓山新春期間規劃好吃、好玩、好看又兼具知性的精彩內容，包括寫祈願卡、抄經、供燈祈福、鈔經御守、手作攤位、茶禪體驗等系列活動，都能讓到訪民眾感受心靈禪悅，和民眾一起迎接新年的到來。

若要求財，知名的金山財神廟不可錯過，參拜後還可到

新完工的元寶大樓享用下午茶，還有招財伴手禮可以購買，走上3樓觀景台，更可以居高臨下，欣賞金山萬里巿區美景和無敵海景。

此外，貢寮靈鷲山是每年新春都會湧入大量信眾的佛教聖地，無生道場依山傍水景色迷人，新春祈福活動熱鬧滾滾，來此可以祈福、看海、森林浴、牽佛手，點燈供養專屬守護佛，為新的一年招好運、求平安。

靈鷲山在春節連假期間，民眾可上山與法師圍爐烤橘子，是靈鷲山獨有的暖心年味活動，想體驗的民眾不要錯過了。初一至初五每天中午都會提供午齋讓民眾吃平安，生肖「屬馬」的幸運兒，可獲得限量「馬上有財一桶金」。