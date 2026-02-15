快訊

歲末圍爐用火頻繁 北市消防局推5大用火安全⋯防氣爆

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
台北市消防局宣導用瓦斯安全守則。記者翁至成／翻攝
農曆春節假期已展開，今天是小年夜，家家戶戶忙於準備年菜與圍爐，用火和瓦斯頻率大幅提升，台北市消防局有鑒於瓦斯使用不慎會發生氣爆事故，呼籲民眾提高警覺，落實五項用火安全，若聞到瓦斯異味，應冷靜避免意外發生。

消防局提出五項安全重點供民眾參考：

第一，保持良好通風，使用瓦斯爐具時應確保室內空氣流通，避免一氧化碳中毒或瓦斯累積。

第二，定期檢查軟管，留意是否出現龜裂、霧化（發白）或老化等異常情形。

第三，確實固定接頭，軟管與壓力調整器、爐具銜接處應確實使用安全夾，防止鬆脫漏氣。

第四，注意存放環境，瓦斯桶應置於室外通風良好處，遠離火源並避免陽光直射。

第五，正確操作閥門，打開瓦斯桶時勿轉到底，應稍微回轉半圈，以防卡死，若遇緊急狀況時能迅速關閉。

另外，若在家中聞到瓦斯異味，消防局提醒務必冷靜應對，遵循「禁、關、推、離」原則處理，包括禁止開關電器、關閉瓦斯開關、推開門窗通風、離開現場撥打119求助。

消防局長莫懷祖呼籲，春節期間除了團圓歡聚，也要重視居家安全，平時養成關閉閥門及定期維護設備的習慣，才能安心過好年。

