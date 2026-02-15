春節連假三峽老街湧人潮 警主動出擊加強巡邏守護民眾荷包
春節連假自2月14日至2月22日為期9天，走春與採買人潮已大量湧現。為讓民眾安心過年，三峽警分局今天上午至三峽老街及周邊市場，向逛街採買、走春出遊的民眾加強防詐、防竊宣導，希望大家在歡度佳節之際，也能守護好自己的荷包。
三峽分局表示，春節期間是詐騙集團活躍的高峰期，警員透過面對面解說與實際案例分享，提醒民眾切勿輕信來路不明的投資訊息，遇到疑似詐騙情況，務必保持冷靜，立即撥打165反詐騙專線查證，或上內政部警政署165「打詐儀錶板」查詢最新詐騙資訊，避免辛苦積蓄落入不法。
此外，三峽老街及白雞行修宮為春節熱門走春景點，連假期間人潮明顯增加。為防範竊盜案件發生，警方針對人潮密集時段及熱點區域規劃加強巡邏勤務，同時向民眾宣導隨身物品不離身、背包置於身前、避免將手機或錢包放置於外露口袋等防竊小撇步，全力提升觀光區安全維護能量。
三峽分局長許再周呼籲，春節期間不論外出旅遊或走春採買，都應提高警覺、做好自我保護。警方也將持續透過駐地跑馬燈、網路社群平台及圖文宣導等多元管道，加強防詐、防竊宣導，與民眾共同打造安心、安全的春節假期。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。