聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
警方至三峽老街向民眾宣導防詐防竊。記者黃子騰／翻攝
警方至三峽老街向民眾宣導防詐防竊。記者黃子騰／翻攝

春節連假自2月14日至2月22日為期9天，走春與採買人潮已大量湧現。為讓民眾安心過年，三峽警分局今天上午至三峽老街及周邊市場，向逛街採買、走春出遊的民眾加強防詐、防竊宣導，希望大家在歡度佳節之際，也能守護好自己的荷包。

三峽分局表示，春節期間是詐騙集團活躍的高峰期，警員透過面對面解說與實際案例分享，提醒民眾切勿輕信來路不明的投資訊息，遇到疑似詐騙情況，務必保持冷靜，立即撥打165反詐騙專線查證，或上內政部警政署165「打詐儀錶板」查詢最新詐騙資訊，避免辛苦積蓄落入不法。

此外，三峽老街及白雞行修宮為春節熱門走春景點，連假期間人潮明顯增加。為防範竊盜案件發生，警方針對人潮密集時段及熱點區域規劃加強巡邏勤務，同時向民眾宣導隨身物品不離身、背包置於身前、避免將手機或錢包放置於外露口袋等防竊小撇步，全力提升觀光區安全維護能量。

三峽分局長許再周呼籲，春節期間不論外出旅遊或走春採買，都應提高警覺、做好自我保護。警方也將持續透過駐地跑馬燈、網路社群平台及圖文宣導等多元管道，加強防詐、防竊宣導，與民眾共同打造安心、安全的春節假期。

三峽老街湧現人潮，警員加強巡邏及宣導。記者黃子騰／翻攝
三峽老街湧現人潮，警員加強巡邏及宣導。記者黃子騰／翻攝

三峽 春節 詐騙集團

相關新聞

歲末圍爐用火頻繁 北市消防局推5大用火安全⋯防氣爆

農曆春節假期已展開，今天是小年夜，家家戶戶忙於準備年菜與圍爐，用火和瓦斯頻率大幅提升，台北市消防局有鑒於瓦斯使用不慎會發...

春節連假三峽老街湧人潮 警主動出擊加強巡邏守護民眾荷包

春節連假自2月14日至2月22日為期9天，走春與採買人潮已大量湧現。為讓民眾安心過年，三峽警分局今天上午至三峽老街及周邊...

法式甜點飄香立院公部門 法籍女婿顏羅傑傳承母親好味道

來自南法的顏羅傑移居台灣30年，量販店工作退休後，在淡水經營烘焙坊，主打「給家人吃的甜點」，經典復刻法國母親手藝。除了經...

新北市賀歲短片上線 侯友宜邀市民走春迎馬年

2026馬年新春到來，新北市政府在小年夜推出賀歲短片，以「在新北市的一天」為主題，由新北市長侯友宜攜手市府團隊，將各項重...

三鶯線「思古迴廊」新地標 橋下360坪溜冰場過年遛小孩

捷運三鶯線預計3月進入初勘準備作業，過年期間測試不間斷。其中位於台北大學站旁的「飛鳶廣場暨思古迴廊」已搶先啟用，民眾春節...

離通車再進一步！新北捷運局證實：三鶯線3月啟動初勘作業

捷運三鶯線何時通車各界關注，新北捷運局證實，目前三鶯線正進行系統測試報告彙整，並完成第三方公正單位針對安全性的查證與...

