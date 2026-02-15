2026新北捷運七線齊發

照片取自新北市政府

新北市積極推動捷運建設，城市輪廓正因軌道建設的快速推進而持續改寫。2018年12月迄今，新北捷運工程局已陸續完成淡海輕軌、安坑輕軌及環狀線等三條通車路線，2026年將迎來三鶯線通車，營運長度較2018年再提升六成，目前新北市捷運建設進入「軌道建設黃金期」，施工七線齊發，包含萬大中和線、土城樹林線、環狀線南北環、汐止東湖線、基隆捷運、淡海輕軌二期以及三鶯線延伸桃園八德段，長達57公里、51座車站，全國第一！2030年願景每10萬市民就有3座車站，邁入國際大城市，與東京、首爾齊平，新北捷運局全力打造安居樂業的北北基桃捷運共榮圈。

新北捷運局長李政安表示，2025年捷運局除了將已完工通車的安坑輕軌駛向國際，榮獲「建設界奧斯卡」的全球卓越建設銀獎外，多項重大建設里程碑也相繼達成，像是汐止人期待23年的捷運，在新北市府扛下重任、積極推動後，3月汐東線主體工程正式開工，並在下半年展開大規模的基樁施工；5月新北環狀線板橋站新增第二出入口動工，進一步優化動線，未來轉乘時間大幅減半；捷運三鶯線全數列車8月運抵機廠後，年底進入最重要的穩定性測試；土城樹林線4月移回新北市府後，關鍵的黃金中樞CQ880B(土城高架段)順利在12月開工，進入全線動工階段；眾所期待的基隆捷運，新北、基隆市府攜手合作「先」動起來，先期工程12月動工展現效率，北北基生活圈再進化。

捷運局長李政安進一步說明，新北捷運施工七線齊發、規劃七線並進，2026年，將迎接三鶯線完工通車，串聯土城、三峽與鶯歌等重要生活圈，不僅有效紓解既有交通壓力，也為地方產業、文化觀光注入新動能；新北捷運局更以「北北基桃捷運共榮圈」為目標，三鶯線7處捷運開發案，目前已有5處招商成功，剩下2處今(2026)年將陸續公告招商，預估三鶯線整體開發案能吸引485億投資金額、引入1.4萬個居住人口，帶動捷運運量成長及區域發展，透過跨縣市協調與整體路網整合，打造無縫接軌的大眾運輸系統，持續提升新北競爭力。

新北捷運局補充說明，三鶯線完工後，新北捷運累積共四條通車路線，營運路線增加為40公里、38座車站，通車里程較2018年提升六成。新北捷運不單是在新北發展，也要帶動北北基桃交通的動脈，串起新北地區，讓新北市民有更好的生活品質，未來會達成189公里、171座車站，每10萬人享有4座車站，密度超過東京與首爾，實現「北接基隆、中接臺北、南接桃園」的規劃願景。

