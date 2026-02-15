法式甜點飄香立院公部門 法籍女婿顏羅傑傳承母親好味道

來自南法的顏羅傑移居台灣30年，量販店工作退休後，在淡水經營烘焙坊，主打「給家人吃的甜點」，經典復刻法國母親手藝。除了經營網購，他也在立院小吃部外擺攤，包含檸檬塔、瑪德蓮等都是立院常客最愛。

公家機關的中午時分，總有不少攤商販售各式食品，不過每逢週五時間，立法院小吃部外的長廊，總有個異國輪廓的男性用中文與客人互動，顯得格外醒目。

來自法國波爾多的顏羅傑（Roger Lacvivier）年輕時與台灣籍的太太相識相愛，婚後移居到台灣，先後做過貿易採購和量販店店長工作，相當適應台灣的生活；2年前退休後在淡水竹圍開設烘焙坊，經典復刻昔日在法國習得的母親手藝。

顏羅傑回憶，年輕時他每次放學回家，媽媽就會親手製作各式甜點給小孩吃，而他也喜歡進廚房動手料理，因此他在台灣販售的每道甜點都是承襲自法國母親的食譜。

顏羅傑強調，他經營的烘焙坊定位為「給家人吃的甜點」，堅持不加人工香精，與他記憶中的法國味道一模一樣。他舉例，若是添加香精的檸檬製品，一般人吃2、3口就會膩，但他的檸檬塔都是以100%檸檬汁調製，不僅酸甜適中，還會讓人不禁一口接一口。

談及立法院擺攤點滴，顏羅傑說明，剛開始擺攤時，部分顧客看到他的外國臉孔，以為他不會說中文，即便接近攤位也不敢攀談靠近，但經過幾週後逐漸熟悉環境，客人便開始上門。

由於立法院周遭時常有抗議活動，顏羅傑也提到，有次他一如既往想停車卸貨，但販售日當天剛好有抗議活動，立法院周遭已被警察與拒馬包圍，他開車繞一大圈都「不得其門而入」，他只好請家人在比較遠的非管制區卸貨，徒步把甜點運送進立法院。

顏羅傑表示，雖然在立法院販售甜點可能因為陳抗受阻，但這裡許多客人都一試成主顧，常常甜點上架不久就售罄，顧客甚至會幫忙介紹新訂單，相當有人情味；未來除了立法院外，新的一年也可能會嘗試拓展其他據點，讓法國母親的好手藝在台灣公部門持續飄香。