初一走春祈福 新北三峽、金山等4宮廟交通疏導

中央社／ 新北15日電

新北市政府警察局今天表示，大年初一適逢走春祈福高峰，針對林口區的竹林山觀音寺、土城區的承天禪寺、三峽區的祖師廟、金山區的財神廟等4路段，將加強交通疏導。

新北市政府警察局今天發布新聞稿指出，大年初一適逢走春祈福高峰，新北市轄內知名宮廟預期湧入大量參拜人潮與車潮；為維護交通順暢，新北警超前部署交通疏導與安全維護勤務，針對熱門廟宇周邊實施分流管制、停車引導、彈性交通管制等措施，請民眾配合員警及義交指揮。

新北警表示，大年初一重點疏導地點共有4個，例如林口區的竹林山觀音寺，轄區分局將於竹林路及周邊道路實施彈性車流管制與停車分流措施，視車流狀況啟動單向通行及接駁引導，避免壅塞回堵文化一路及中山路。

至於土城區的承天禪寺，因山區道路狹窄，新北警將加強承天路沿線交通管制及違規取締，必要時實施車輛總量管控，建議民眾盡量改搭大眾運輸或共乘前往。

新北警提到，三峽區的三峽老街及祖師廟周邊人車密集，將加派警力於中山路、民權街及和平街口疏導交通，並強化行人徒步區秩序維護，針對違規停車加強取締拖吊。

另外，金山區的金山財神廟將配合台2線及基金公路沿線車流，規劃停車引導及路口疏導勤務，尖峰時段視情形實施分段管制與替代道路導引，減少回堵。

新北警指出，春節期間將運用即時路況監看及機動警力彈性調度，結合義交及民力協勤，全力維持交通順暢；並同步動用無人機空中巡查，針對廟宇周邊易壅塞路段、停車場出入口及替代道路進行高空監控，掌握人車流動態，即時回報地面警力，調整疏導策略。

