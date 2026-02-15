台南推惜食減量「廚餘先瀝水」 環保局：含水量過高恐增清運負擔

農曆春節將至，家戶採買與烹調量明顯增加，南市府環保局提醒民眾，在享受圍爐與年節美食之際，也應落實「惜食減量」與廚餘回收前「先瀝水」，尤其，廚餘若含水量過高，恐大幅增加清運負擔，呼籲民眾從生活細節減少浪費，降低環境負擔。

環保局指出，廚餘若含水量過高，不僅增加清運重量，也會提高處理過程中的能源消耗，影響焚化效率與堆肥品質，倘若民眾回收前可多一個瀝水動作，即可有效降低處理成本，是最簡單、也最容易實踐的環保行為。

根據環保局統計，台南市每天廚餘量約120公噸，換算相當於約15萬個120元的雞腿便當，等同每天浪費金額約達1800萬元。環保局表示，年節期間若能從源頭減量、降低水分比例，對整體廚餘處理效能將有明顯助益。

環保局長許仁澤也提醒，廚餘水分過多，會加重第一線清運人員負擔，收運途中易因滲漏造成路面髒亂與異味，建議民眾烹調時減少湯水料理與勾芡，回收前利用濾水盆、濾網將廚餘瀝乾再丟棄，環保局也提供廚餘堆肥桶供民眾免費借用，每戶最多可借3桶。

另外，環保局也提到，民眾採買年貨與準備年菜時，應秉持「吃多少、煮多少」原則，避免過量備餐，若收到過多食品禮盒可轉贈愛心實物銀行或惜食團體，讓資源延續價值，減少因過期而造成的浪費。