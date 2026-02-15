新北市賀歲短片上線 侯友宜邀市民走春迎馬年

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市政府推出賀歲短片，以「在新北市的一天」為主題，由新北市長侯友宜攜手市府團隊，將各項重要政策、福利措施與絕美風景化作春節問候。圖／新北市新聞局提供
2026馬年新春到來，新北市政府在小年夜推出賀歲短片，以「在新北市的一天」為主題，由新北市長侯友宜攜手市府團隊，將各項重要政策、福利措施與絕美風景化作春節問候，影片最後也向市民朋友拜年，祝福大家新年快樂，馬祥厚運、馬上好運。

影片以侯友宜市長結束一整天的行程後，在車上的對話中展開，透過侯視角與輕鬆口吻，分享如何在新北市度過精彩、充實的春節假期。

搭配畫面則由市府團隊首長接力演出，分別至即將通車的淡江大橋、捷運三鶯線，以及多個新北市代表景點，包括新北市美術館、客家文化園區、泰雅民族博物館等，展現新北市近年的建設成果與文化底蘊；同時也到圖書總館、運動中心拍攝，展現動靜皆宜的團隊活力。

2026年也有許多重要政策陸續登場，影片也向市民傳遞貼心服務，包括「鮮奶幸福週」、「敬老卡加碼」等新上路政策，從市民的日常生活出發，傳遞市府對不同世代的關懷與祝福，讓新春充滿幸福滋味。

藉由今年的賀歲影片，新北市政府向市民分享近年重要建設與政策成果，並祝福每位新北市民在新的一年都能「安駒樂業」，如同今年的春聯題字「馬祥厚運」，福氣滿滿一整年。

新北市擁有多元且豐富的觀光資源，長達9天的春節假期即將到來，市府也邀請市民，在觀賞賀歲影片後，跟著侯友宜市長的「新北一日行程」，規畫一趟適合闔家大小的新北小旅行，親身感受結合自然風景與都市人文的獨特魅力。

