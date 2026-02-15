三鶯線「思古迴廊」新地標 橋下360坪溜冰場過年遛小孩

快訊

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
捷運三鶯線台北大學站旁的「飛鳶廣場暨思古迴廊」彷彿走進三峽老街，橋下還有360坪超大溜冰場。圖／新北捷運局提供
捷運三鶯線預計3月進入初勘準備作業，過年期間測試不間斷。其中位於台北大學站旁的「飛鳶廣場暨思古迴廊」已搶先啟用，民眾春節期間可走進這座全台唯一的捷運「仿古拱橋」，彷彿走進三峽老街，橋下還有360坪超大溜冰場，是過年期間家長遛小孩、網美打卡的最佳選擇之一。

新北捷運局長李政安表示，三鶯線致力融入在地風貌，位於台北大學側門、全長120公尺的思古迴廊，採用巴洛克線條與閩南拱橋語彙，牆面運用精緻的紅磚仿石漆工法，營造出似磚不是磚的復古質感，有效避免傳統紅磚掉落的風險，兼顧美學與安全。

捷運局更善用高架橋下空間，新闢360坪的滑輪溜冰場，讓家長與孩子在春節期間能盡情運動放電。

李政安說，三鶯線全線還有壯觀特色橋梁，如跨越三峽河的鋼拱橋，優美的圓弧線條與緊鄰的三角湧大橋相映，成為當地的地標；而跨越大漢溪的複合鋼拱橋則採三連拱設計，展現連續跳躍的生命力，未來通車營運後，夜間更將透過全彩LED燈光雕，營造出如同河川在呼吸的律動感；至於行經鶯歌溪路段，則採特殊的魚鰭式橋梁設計，以獨特結構克服複雜地形限制，展現結構工藝之美。

捷運局指出，三鶯線的設計巧思更深入細節角落，在台北大學站與鶯歌車站間的原住民族重點生活區，捷運墩柱以原民「腳套」、「腰帶」及「頭飾」等服飾元素為構想，為冰冷的混凝土注入鮮豔色彩。

鄰近的隆恩街158巷高速公路涵洞口也同步景觀改造，透過原住民意象牆面設計，將原住民圖騰與幾何色彩融入壁面，不僅大幅提升涵洞視覺亮度，更讓冰冷的混凝土牆轉身成為充滿溫度的文化藝術品。

捷運三鶯線預計3月進入初勘準備作業。圖／新北捷運局提供
捷運三鶯線台北大學站旁的「飛鳶廣場暨思古迴廊」彷彿走進三峽老街，橋下還有360坪超大溜冰場。圖／新北捷運局提供
