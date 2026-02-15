離通車再進一步！新北捷運局證實：三鶯線3月啟動初勘作業

捷運三鶯線何時通車各界關注，新北捷運局證實，目前三鶯線正進行系統測試報告彙整，並完成第三方公正單位針對安全性的查證與確證報告等必要文件，預計3月進入初勘前置準備作業，待相關測試完成、捷運公司完成模擬演練後，將報請市府初勘，通過後再接續中央交通部履勘程序。

初勘是通車前的重要關卡，主要確認系統整合、營運準備與安全條件是否到位，象徵捷運正式邁入「準通車」階段。

據了解，初勘作業大約可細分為三大組別，包括土建工程組檢查車站月台、軌道結構、高架墩柱及人行步道等基礎建設；機電系統組測試供電系統、自動收費系統、通訊系統、信號號誌系統以及車輛運行穩定性；與營運安全組 模擬「站內遭人為縱火」或「列車突發狀況」等緊急應變措施、站內標示指引、人員操作流程。

新北市議員廖宜琨表示，地方普遍支持三鶯線通車，但通車前必須正視噪音問題，他強調，三鶯線沿線距離住宅與學校相當近，噪音將是必修課題，呼籲市府在通車前就應到位解決，而非等通車後才補救。他主張應評估全罩式隔音設施，並要求噪音測試須由第三方或環保局公正執行，進行24小時監測，不能僅以平均值計算，忽略瞬間高分貝對居民睡眠與學校教學的影響。

廖宜琨也指出，尤其接下來土城樹林線距離民宅更近，三鶯線的經驗必須納入其他路線興建時的規畫與設計，且測試過程必須公開、公平，避免「自己測自己」引發外界質疑，同時在安全面向也應納入地震等極端狀況的演練與檢視。

新北市議員江怡臻則表示，捷運三鶯線是新北捷運路網的重要拼圖，承載土城、三峽與鶯歌地區市民多年的期待。3月即將展開的穩定性測試與初勘，代表新北正式進入準通車階段，是值得肯定的里程碑。

不過江怡臻也強調，越接近通車，越要謹慎，不能為了時程犧牲安全與品質，呼籲市府團隊把握最後測試期，以最嚴格標準找出潛在問題並即時修正，同時妥善處理沿線居民與學校關心的噪音議題，讓三鶯線成為一條安全、穩定且敦親睦鄰的優質捷運路線。