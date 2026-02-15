馬力全開迎新春 新北河濱自行車騎遊賞景新選擇

春節期間想擁抱大自然，不妨走進新北河濱公園走春踏青。無論是騎乘自行車悠遊河岸、欣賞期間限定光雕藝術，或漫步老街感受人文風情，都能在水岸自然與城市景緻交織中，度過健康又愉快的春節假期。

新北高灘處長黃裕斌表示，新北河濱公園總面積達1382公頃，並建置長達218公里的河濱自行車道，為全台最長自行車路網。民眾可依喜好暢遊「八里左岸‧金色水岸自行車道」、「大漢溪自行車道」、「二重環狀自行車道」、「新店溪自行車道」及「基隆河自行車道」等五大經典路線；此外，「熊猴森樂園」、「陽光運動公園遊戲場」、「親情河濱公園夢遊天地」、「八里文化公園遊戲場」及「汐止星際公園」等五大特色遊戲場，更是親子同遊、闔家共樂的熱門去處。

其中，位於新店溪畔的新店陽光運動公園，近期迎來河津櫻盛開時節，園區櫻花綻放已逾六成，粉嫩花海沿著河岸步道綿延展開，為春節走春增添浪漫氣息。河津櫻花朵碩大、色彩粉嫩，為早春指標花種，漫步櫻花步道可見花苞與盛放花朵交織成景，搭配藍天綠地與河岸景致，形成極具層次的春日風光。

黃裕斌指出，陽光運動公園占地約20公頃，除賞櫻步道外，尚設有直排輪競速場、沙灘排球場及「陽光綠洲」共融兒童遊戲場等多元設施，兼具自然景觀與休憩機能，適合騎乘自行車串聯周邊路線，或全家野餐踏青，共度悠閒時光。最佳賞花期預計可延續至3月中旬，歡迎民眾把握花開盛景，規畫一趟春日騎遊賞櫻行程。

黃裕斌進一步指出，春節期間新北河濱亦推出多處限定打卡亮點。超萌角色「雲朵阿Q」現身八里左岸漫步廣場陪伴大家迎新年，展期從2月14日起至3月1日，民眾可一併走訪近年完工的「A+級的八里左岸水岸廊帶」，飽覽淡水河岸風光；新北大都會公園辰光橋「情人光雕展」從14日浪漫登場至3月22日，白天騎行賞景、夜晚漫步賞燈，體驗不同風貌的河濱魅力。