公車動態跳站消失...議員促檢討GPS失真 駕駛：受雨勢地形影響

不少公車族反映，大台北地區公車動態資訊常出現定位不準確的情況，App上原顯示公車尚有數分鐘進站，卻在短時間內突然「跳站」，讓人措手不及，甚至錯過車，被民眾形容為「消失的公車」。對此，新北民代要求市府與客運業者正視公車GPS定位失真問題，避免智慧交通系統淪為虛設。

29歲趙先生表示，平日上下班仰賴公車通勤，只要遇到下雨或天氣不佳時，滿常碰到定位不準確狀況，不只手機App顯示異常，連站牌上即時資訊也一樣不準，「只能站在那慢慢等」。他也坦言，天氣穩定時，公車動態資訊整體準確率仍算高，「不會完全不能用，只是下雨較容易出問題」。

基層駕駛也證實相關情形。台北客運板橋後站駕駛白文郁表示，公車GPS定位穩定度與設備廠商有關，下雨天容易發生定位偏移，以他所駕駛的667路線為例，大雨時在台北車站一帶轉換回程，定位常出現「跑掉」情形，「有時好、有時壞」。即使駕駛端發現設備異常，重新開機也不一定能恢復，只能改以手動方式回報到站，對行車作業相當困擾。他直言，這類問題並非近期才出現，只是新機種表現略有改善。

台北客運中和站駕駛林佩忠指出，公車動態異常多與三項因素有關，包括高架橋下等地形遮蔽、豪雨造成雲層厚重影響訊號，以及車輛行經基地台時SIM卡無法即時傳送資料。他說，當GPS燈號熄滅時，駕駛未必能即時察覺，即使發現也難以隨時重開機，往往只能等待系統自行重新抓取訊號。不過他也坦言，系統更新後故障頻率已有明顯下降，「確實有進步，在特定不可抗力條件下仍會出問題」。另名台北客運五福站駕駛長林憲華表示，實務上沒有遇到過嚴重定位異常，站內也未聽聞影響行車案例。

針對民眾與基層反映，新北議員陳世軒日前邀交通局及公車業者開會，彙整問題成因。會中指出，公車動態資訊失真並非單一因素造成，除通訊訊號不穩、設備老舊或廠商系統問題外，也與後端系統判斷機制設計有關。現行系統設有「車輛在兩站間行駛時間超過十分鐘即判定異常」的規則，在塞車或路況不佳時，可能誤判車輛異常而自動將其剔除，導致民眾在App與站牌上暫時看不到公車位置，形成「消失的公車」現象。

會議中也釐清責任歸屬。交通局表示，確實存在少數人為操作疏失案例，例如與司機設定路線錯誤等，但多數狀況與設備、系統及通訊環境有關。陳世軒強調，不能因此將責任一概歸咎於駕駛，「不會讓駕駛員背黑鍋，也不會讓市民白等車」。