不只上海花燈！台北燈節AIT首參展 經典美國意象花博燈區亮點

2026台北燈節2月25日熱鬧登場，今年美國在台協會（AIT）首度以全手工美國經典意象花燈參展，邀民眾歡度農曆新年同時，一起歡慶「美國250歲生日快樂」！

此次AIT主題花燈特別邀請到台灣重量級燈藝師操刀設計，以「輝映自由．共譜繁榮 Light of Liberty, Promise of Prosperity」為主題，打造兼具精緻工藝與現代美感的作品，展出於台北花博園區的「友好燈區」，絕對是今年台北燈節不容錯過的亮點之一。

開燈儀式將於2月25日傍晚隆重登場，現場也將舉辦趣味有獎猜燈謎活動，並限量發放100份AIT精心準備的賀年小禮 (依現場排隊領取號碼牌)。在燈節的週末期間，歡迎民眾前來AIT攤位拍照打卡、獲取美國農產品與旅遊資訊。

AIT邀請大家走進花博友好燈區，在璀璨燈海中共度佳節，一起為新的一年、也為美國建國250週年，點亮希望與祝福。