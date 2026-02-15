新年走春...新北北海岸踏浪賞花親子同樂 來場身心靈療癒之旅

每逢春季，正是櫻花綻放的浪漫時節，春節連假不妨來北海岸走春，親子同樂，從三芝櫻花一路玩到金山萬里杜鵑與溫泉，來場身心靈的療癒之旅。

春節連假期間是出遊、放鬆身心的好時機。新北市淡水漁人碼頭，融合海港景觀、浪漫地標與豐富餐飲選擇，不僅有最具代表性的地標「情人橋」，造型優雅醒目，白天宛如一艘白色風帆橫跨港灣，有著絕佳拍照畫面。

傍晚夕陽西下時，可欣賞即將完工通車淡江大橋，也有迷人的夕照景致，夜晚海風輕拂，在木棧道上讓港區氛圍更顯浪漫，木棧道沿線多家特色餐廳與商家，也是品嚐海鮮美食的好去處，讓民眾在欣賞港灣風光的同時，也能滿足味蕾的美食享受。

若是要來北海岸踏青賞櫻，除了淡水天元宮外，三芝也有藏有豔紅與粉緋交錯的櫻花秘境，正等著尋幽訪客前去探索。首櫻首推三芝產業道路一帶，包含大湖路、青山路等處，沿途都能看到紅、白、粉色的櫻花交錯綻放。

沿青山路走，可抵達三芝最高賞櫻地標「北星真武寶殿」。這裡櫻花步道以栽種吉野櫻為主，搭配八重櫻的雙色爭奇鬥艷，清幽的景緻讓人心曠神怡。民眾也可就近到芝蘭公園海上平台、淺水灣及白沙灣踏浪踩沙，閒散走走，品味山海美景。

萬里金山除了溫泉及鴨肉、地瓜等美食外，還是全台最大的杜鵑花產區，每年的萬金杜鵑花展會配合花期於農曆年前登場，不僅可欣賞藝術家與花農合作打造的花藝作品，還可到「杜鵑美術館」看看新品種杜鵑花。

有空也可到萬里大鵬足湯公園，一邊泡腳時還能吹海風看山景，喜歡深度走讀的旅客，推薦到野柳遊客中心參加「瑪鋉漁村導覽」，沿著漁港、石頭屋與壁畫小巷聽在地故事，認識萬里蟹從哪裡來，讓走春不只好玩更有故事及意義。