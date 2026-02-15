走9遍也買不起... 北市「這路段」新房中古租都最貴 較親民房價在北投

新年即將來臨，連假期間與親朋好友歡聚，不妨一起暢玩「北市特製版新春桌遊」。北市地政局依照前一年度實價登錄案例，整理出不動產買賣及租賃交易量前40名的熱門路段，讓民眾輕鬆掌握台北市的買租行情，也為新的一年立下買房新願望。

根據地政局統計，北市新成屋熱門交易路段單價前3名，依序為忠孝東路三段（187萬元/坪）、敦化南路一段（179萬元/坪）及復興南路二段（176萬元/坪），前10名有7條路段位於大安區。

中古屋熱門交易路段單價前3名，依序為忠孝東路五段（111萬元/坪）、忠孝東路四段（110萬元/坪）及仁愛路四段（106萬元/坪），前10名有7條路段位於信義區；其中忠孝東路五段除連續11年位居前10名，2025年更蟬聯中古屋單價冠軍路段。

買不起精華路段，台北市新成屋單價相對較親民的路段，則是落在北投區居多，依序為清江路（51萬元/坪）、奇岩路（52萬元/坪）、稻香路（63萬元/坪）。中古屋則依序為溫泉路（47萬元/坪）、興隆路三段（53萬元/坪）及萬大路（60萬元/坪）。分析前開路段共同條件，多數距離市中心較遠，但生活機能或環境尚佳，故仍受購屋者青睞。

如果目前只能先租房子，出租屋房租以忠孝東路四段最高，中和街房租最親民。

北市地政局統計，出租屋熱門交易路段月租金單價前3名，依序為忠孝東路四段（2390元/坪）、市民大道一段（2199元/坪）及農安街（2118元/坪），其中前10名有6條路段位於中山區；月租金單價相對較親民的熱門路段，分別為中和街（985元/坪）、和平西路三段（1097元/坪）及萬大路（1102元/坪）；其中中和街連續6年皆為租金最親民之熱門路段。

地政局推出「買房版」新成屋、中古屋，以及「租房版」出租屋等三種版本的「2025北市熱門路段房價&租金索驥」大富翁桌遊。

以台北找房SOP的概念，將買租交易流程、應注意事項等相關資訊串聯於遊戲圖版的4個ICON，同時納入地政局近一年房市交易新資訊，如台北地政找房+全新功能「大專院校租金地圖」等，讓市民朋友新春團圓玩桌遊，一路「奔馳北市」輕鬆攻略北市熱門路段房價、租金行情及不動產交易大小事。