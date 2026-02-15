聽新聞
學生數大減 新北永和秀朗國小活化閒置教室

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
秀朗國小將閒置教室規畫成藝術、閱讀、社團等活動空間，「東協廚房」受師生歡迎。圖／秀朗國小提供
永和傳奇學校莫過於享譽海內外的秀朗國小，該校曾招收兩百廿五班、逾一萬兩千名學生，創世界紀錄，是台灣教育史的傳奇。因少子化及時代變遷，現學生數約三千三百人。校方將閒置教室轉型規畫成藝術、閱讀、社團等活動空間，其中「東協廚房」最受師生歡迎。

新北市除秀朗國小學生數冠全台，據教育部統計資料，光華國小、莒光國小、中和國小包辦全國前四名，每校班級數都破百。教育局指出，少子化確實帶來減班壓力，大校也面臨人數波動，縮校後就須盤點空間如何使用。

秀朗國小校長曾秀珠利用餘裕教室創設「東協廚房」廚藝教室，她說，雖只有一間教室容納卅名學生，報名往往「秒殺」，是最熱門的學習場域之一，因太搶手，現在讓每班級每一個學期「至少玩一次」，確保大家都有機會體驗。

曾秀珠表示，課程內容從傳統米食、蛋糕烘焙到在地食材認識，內容豐富多元，除師生超級喜愛，假日也成為新住民交流據點，讓新住民能製作家鄉料理，不僅活化校園空間，更落實社區共融理念。

教育局說，針對大校學生縮減，將持續依學生數變化與校務需求，協助調整班級與教學資源配置，也定期盤點餘裕空間，兼顧教育與社區需求，經統計，至去年八月底，已陸續活化二千六百間以上教室，設置有公共化幼兒園、公托中心、銀髮俱樂部及樂齡中心等，兼顧校園教學需求與社區公共服務。

