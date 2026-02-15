家長想擠明星學校 觸發中永和學區畫分大戰

新北中永和生活圈緊密，每年許多中和學生透過自由學區或候補就讀永和區明星國中小，永和區家長認為資源遭排擠，群起反彈。近二年中和區里長及民代再提調整學區申請盼擴大範圍，永和民代反對，中永和學區大戰一觸即發。教育局說，每年會檢討學區畫分，若未達成共識就維持現狀。

雖是少子化，但永和區福和國中及永和國中卻連年增班，每年接收逾百名中和區學生，且候補人數破百。永和市議員連斐璠說，「中和來永和搶資源，但永和學生不可能退到北市」。

另以永和永平國小為例，該校是當地指標性學校，過去納入自由學區範圍有中和的福祥里、福美里、佳和里、瓦磘里，但前年包括中原里一鄰及廿鄰也想加入，民代及里長都提申請，經協調未獲共識，去年底有議員及里長再提學區調整，均遭永和藍綠議員反對。

連斐璠表示，永平國小有三分之一學生來自中和，未來大陳都更完工後，在地學生數增加，若再讓其他學區學生前來就讀，根本塞不下，當然要優先保障在地學生權益。

中和區中原里長陳慧書說，里內新社區有家長希望讓小孩到永和國小就學，因車程僅十分鐘，但永和國小評估認為影響在地就學權益，無法通過也只能尊重。

永平國小校長唐永安表示，該校在中永和交界，但要考量在地學子優先，若跨區人數不斷增多，勢必影響在地學生就讀權益。

新北市教育局長張明文指出，每年會檢討學區畫分，依時空背景及社區變化微調，並於年底定案因應隔年入學，原則為額滿學校不調整，另交界區需有缺額才能畫入自由區，不能衝擊在地學生，確保學生就近入學，教育資源能合理分配。

教育局補充，以永和國中、福和國中為例，以永和區學生優先，若有缺額才收中和區鄰近學區學生，須維持教育資源配置的公平與穩定。