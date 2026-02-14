春節首日慰勞警察 侯友宜：市府永遠當後盾

新北市長侯友宜今天視察交通疏運，要求交控中心24小時與高速公路局聯繫調整匝道儀控。他慰問保安、交通及婦幼警力時表示，感謝堅守崗位守護交通與治安，市府永遠當警察後盾。

今天是春節連續假期首日，侯友宜上午前往交通局「交通戰情室」視察，了解留守人員對春節疏運的掌握。

交通局表示，昨天下午起，國5及台64、台65銜接國1、國3路段即出現提前返鄉車潮；今天上午大型賣場採買年貨人潮增加，周邊道路車流明顯上升。國道南下車潮，預估將延續至除夕上午，尖峰時段仍可能壅塞。

侯友宜指示交控中心，與高速公路局保持密切聯繫，視即時車流彈性調整高速公路匝道儀控秒數，避免車流回堵至台64、台65高快速道路及市區聯絡道路，確保市區交通順暢。

他並提醒，大年初二起，許多人開始到瑞芳九份等風景區遊玩，建議多搭乘台鐵、捷運、公車等大眾運輸，減少塞車與停車困擾。

侯友宜隨後在警察局長方仰寧陪同下，與市警局保安大隊、交通大隊及婦幼隊留守警力圍爐共餐、致贈福袋。警友會、義警、民防及義交也到場致贈春節加菜金。他說，今年是任期最後一年，這次春節慰勞更具意義。

侯友宜致詞指出，新北市人口全國最多，治安與交通工作繁重，市府對警察的付出始終心存感謝，市府團隊作為警察後盾的決心不會改變。未來警察局及相關單位搬遷至三重區第二行政中心後，原有警察廳舍仍保留供警政使用及作為員警宿舍。