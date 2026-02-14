北捷信義線東延段 系統穩定性測試完成

台北捷運信義線東延段邁入通車倒數階段，北市捷運工程局今天表示，東延段系統穩定性已於13日測試完成，往通車目標再邁關鍵一步。

台北市政府捷運工程局發布新聞稿表示，信義線東延段關鍵節點R01「廣慈/奉天宮站」已依交通部頒布的「大眾捷運系統履勘作業要點」，採通車後營運班距辦理連續7天「系統穩定性測試」，於13日順利完成。

根據新聞稿，本次系統穩定性測試在台北市捷運局與捷運公司共同努力下歷時133小時，歷經3500餘班車次運行進出廣慈/奉天宮站。

捷運局表示，測試全程以實際營運模式不中斷運轉，針對列車運行、號誌控制、供電系統、通訊傳輸、旅客資訊顯示及機電整合等核心系統進行高密度驗證，確認系統可用度與可靠度達標，整體運轉符合安全與穩定標準，為後續初勘與履勘程序奠定實證基礎。

捷運局說，本次穩定性測試達標，象徵淡水信義線向東延伸至R01「廣慈/奉天宮站」系統整合驗證順利完成，通車進程再向前推進一大步，後續將持續辦理工程收尾與營運前整備作業，完成初勘並報請交通部履勘，確認各項條件符合安全穩定標準後，即可達成信義線東延段通車目標。

捷運局提醒民眾，自2月14日起，淡水信義線已恢復2月7日前以象山站為終端站的時刻表營運。感謝市民於測試期間的理解與配合，共同見證這項重要里程碑。