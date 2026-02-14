「2026台北燈節‧咖啡首都嘉年華」2/28登場

照片取自新北市政府

臺北市每個區域都充滿特色風情，不論是新舊傳統與創新並存的萬華街區、百貨林立的信義區、搭捷運就能泡溫泉的北投區，更有許多特色咖啡廳與經典美食餐飲座落於商圈內的大街小巷，歡迎全台大小朋友在新春假期到臺北體驗不同的新年氛圍，也可至風華萬種的萬華品嚐咖啡放鬆心情，走訪北市各種不同的消費體驗。

北市府表示，為了讓大家在春節連假期間可以放鬆身心靈，遠離工作煩惱與生活瑣事，台北精品咖啡商業發展協會從115年2月14日至3月1日，結合萬華地區16家特色店家共同推出「萬華經典逗熱鬧」優惠活動，如以限量、款式新穎與在地服飾差異化的「鳳衣美」推出全館7折優惠活動；以古早味傳統漢餅為特色的「二和珍」則消費滿300元送平安糕乙包；到百年祖傳紅糟肉圓的老字號「川業肉圓」消費滿300元送一碗川業石花凍，以上店家都是曾參與「台北造起來」歷年輔導的優質再造特色店家，推薦大家年節期間，走春品嚐，逛街走踏不無聊。

新年假期隨即緊接的228連假行程，精品咖啡協會將在萬華火車站站前廣場舉辦「2026台北燈節‧咖啡首都嘉年華」活動，2日期間限定快閃活動可謂眾「店」雲集，「咖啡首都精品市集」除邀集歷屆「金杯獎」獲獎優質咖啡品牌外，還有萬華在地名店及臺北人氣點心品牌共襄盛舉，現場只要完成指定活動即可領取1張品飲小卡，免費喝咖啡或吃點心；消費滿額更可抽咖啡豆、手工杯等各項精緻好禮。周邊還有爵士樂演奏及咖啡手作DIY迷你講堂等豐富活動，邊喝咖啡、邊聽音樂、還能邊學習咖啡基礎知識，帶給你滿滿的趣味體驗。

此外，沒辦法到活動現場的民眾也別錯過，2月28日至3月1日也有「咖啡首都點心地圖散策」活動，只要活動期間前往該地圖的特約店家，除消費可享優惠外，完成指定任務，就能集章，集滿10個章，可以兌換金盃獎紀念禮盒1份，限量100份，換完為止！吃飽喝足還後還可到附近的人氣景點剝皮寮、新富町文化市場逛逛走走，充實藝文心靈，享受假期的美好時光！

聚傳媒