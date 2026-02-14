走春去哪裡？猴硐運煤橋串聯整煤廠

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

農曆春節將至，新北市政府觀光旅遊局規劃兼具文化深度與友善服務的走春新選擇，邀請民眾走訪猴硐煤礦博物園區，感受臺灣礦業發展的歷史脈絡。因應地方期待，本局透過工程整建，順利完成運煤橋與瑞三鑛業整煤廠的串聯作業，並於春節前夕完工。春節期間（2月14日至2月22日）特別開放猴硐運煤橋串聯整煤廠的友善通道，讓長者、孩童及推嬰兒車的家庭，都能輕鬆從運煤橋直達瑞三鑛業整煤廠，親身體驗這片承載歷史與文化的礦業園區。

運煤橋興建於昭和17年（1942年），配合當年鐵路通車開始使用，橫跨基隆河，連結「猴洞坑」與整煤廠，是早年礦業運輸的重要命脈。運煤橋最初為三層樓高的鐵橋，地方亦也稱其為「三層鐵橋」。過去猴硐各礦坑開採的煤礦，皆由柴油機關車拖運至整煤場，「猴洞坑」所採煤礦必須經由運煤橋轉運，橋上曾穿梭著滿載煤炭的礦車，見證猴硐煤礦產業的繁盛年代。

瑞三鑛業整煤廠為臺灣礦業發展的重要歷史場域，近年持續推動修復與活化工程。本次春節開放的友善通道，讓遊客可自運煤橋順暢進入瑞三鑛業整煤廠。亮點之一為三樓翻車機原尺寸仿舊復原設施。翻車機曾是整煤流程的起點核心，負責將滿載煤炭的礦車翻轉卸煤。市府與礦工耆老多次討論，在原址以1:1比例復原其結構樣貌，並以木作減輕自重、穩固固定，兼顧安全與歷史真實感。遊客可近距離觀賞翻車機運作場景，孩子亦能透過實體場景理解臺灣礦業歷史，感受礦工的生活與產業記憶。新北市政府觀光旅遊局表示「整煤廠銜接運煤坡道工程」將於農曆年後正式進入下一階段施工，屆時友善通道將配合工程需要暫時封閉。本次春節連假，為施工前限定開放時段，歡迎民眾把握機會前往參觀。

春節期間建議民眾多加利用大眾運輸前往猴硐，參觀整煤廠後，可順遊願景館、礦工浴室及礦工宿舍等周邊礦業文化館舍，深化親子對礦工生活與產業歷程的認識；若時間充裕，也可延伸至三貂嶺生態友善隧道，欣賞隧道內鐘乳石紋理及昔日煤灰痕跡，伴隨流水聲，感受自然與歷史交融的靜謐景致，規劃一趟兼具教育意義與休閒樂趣的低碳走春旅程。更多資訊可至新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁查詢。

