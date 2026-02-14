2026古亭花海正式起跑
照片取自臺北市政府
臺北市政府水利工程處14日上午於古亭河濱公園花海裝置景觀區，邀請國內高人氣Cosplayer——Chihiro千尋、Genko玄子、Tsun越尊等，與市長蔣萬安驚喜同框。
蔣萬安市長表示，古亭花海是臺北市推動水岸休憩空間的重要成果，今年特別以年輕族群喜愛的動漫文化為包裝，希望透過更多不同的族群視角，讓更多人看見河濱公園的美麗景致。蔣市長強調，臺北市是一個支持年輕創意、擁抱多元文化的城市，未來將持續以創新手法行銷市政建設，鼓勵市民多多走出戶外，享受市府用心打造的各處休憩空間。
水利處表示，今年古亭花海以粉紫色系為主視覺，醉蝶花與維多利亞鼠尾草交織出如夢似幻的紫色波浪，成為攝影愛好者與社群使用者的絕佳背景。水利處特別規劃「初春限定拍攝點」，邀請所有愛好攝影以及市民大小朋友，一同來古亭花海走春拍照打卡，為2026開春留下最繽紛的畫面。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。