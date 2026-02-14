2026古亭花海正式起跑

快訊

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺北市政府

臺北市政府水利工程處14日上午於古亭河濱公園花海裝置景觀區，邀請國內高人氣Cosplayer——Chihiro千尋、Genko玄子、Tsun越尊等，與市長蔣萬安驚喜同框。

蔣萬安市長表示，古亭花海是臺北市推動水岸休憩空間的重要成果，今年特別以年輕族群喜愛的動漫文化為包裝，希望透過更多不同的族群視角，讓更多人看見河濱公園的美麗景致。蔣市長強調，臺北市是一個支持年輕創意、擁抱多元文化的城市，未來將持續以創新手法行銷市政建設，鼓勵市民多多走出戶外，享受市府用心打造的各處休憩空間。

水利處表示，今年古亭花海以粉紫色系為主視覺，醉蝶花與維多利亞鼠尾草交織出如夢似幻的紫色波浪，成為攝影愛好者與社群使用者的絕佳背景。水利處特別規劃「初春限定拍攝點」，邀請所有愛好攝影以及市民大小朋友，一同來古亭花海走春拍照打卡，為2026開春留下最繽紛的畫面。

聚傳媒

北市 攝影 蔣萬安

