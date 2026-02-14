情人節特訓浪漫花海裡挑戰一日攝影師 蔣萬安：平常拍三寶比較多

快訊

聯合報／ 記者王燕華／台北即時報導
北市府水利處在河濱公園營造特色花海，讓民眾可以在長達9天的農曆春節假期走春。記者許正宏／攝影
北市府水利處在河濱公園營造特色花海，讓民眾可以在長達9天的農曆春節假期走春。記者許正宏／攝影

春節連假今天展開，台北市政府在古亭河濱公園營造特色花海，邀請民眾把握9天連假走春，市長蔣萬安拿起單眼相機，化身一日攝影師，為人氣Coser捕捉美麗畫面。他說，平常都拍三寶比較多，今天情人節，剛好來「特訓」一下。

台北今天天氣不錯，古亭河濱公園花海在藍天白雲襯托下，更顯繽紛。北市水利工程處邀請國內高人氣Cosplayer，Chihiro千尋、Genko玄子、Tsun越尊等為花海宣傳，蔣萬安穿上攝影背心，手持單眼相機，首度挑戰一日攝影師的角色。

「今天情人節，正好來特訓一下」蔣萬安說，平常自己拍三寶比較多，怎麼拍怎麼好看，隨著趕緊補上一句「當然太太也是怎麼拍怎麼漂亮」。

在專業攝影師指導下，蔣萬安拿著單眼相機，為Coser們捕捉花海中的美麗畫面，還一起比出愛心手勢，向市民祝賀情人節快樂、新年快樂。

蔣萬安說，今年古亭河濱公園花海選擇粉色系，搭配好的天氣和光線，非常適合拍照。今天是春節連假第一天，歡迎市民朋友攜家帶眷、親子同行，一邊走春欣賞花海，也可享受美好天氣。

水利署表示，古亭河濱公園花海預計春節期間陸續進入花期，粉紫色系的醉蝶花與維多利亞鼠尾草交織成粉紫色海洋，將成為社群平台熱門打卡點。

北市府水利處在古亭河濱公園營造特色花海，市長蔣萬安（左）化身一日攝影師，在各色花朵綻放中拍攝Cosplay男女模特，宣傳年度河濱花海盛宴，邀請市民在春節期間來河濱騎乘腳踏車追風、賞花、賞景。記者許正宏／攝影
北市府水利處在古亭河濱公園營造特色花海，市長蔣萬安（左）化身一日攝影師，在各色花朵綻放中拍攝Cosplay男女模特，宣傳年度河濱花海盛宴，邀請市民在春節期間來河濱騎乘腳踏車追風、賞花、賞景。記者許正宏／攝影
北市府水利處在古亭河濱公園營造特色花海，台北市長蔣萬安（左）手持單眼相機，在各色花朵綻放中化身一日攝影師，與Cosplay的民眾一起在現場拍攝，宣傳年度河濱花海盛宴。記者許正宏／攝影
北市府水利處在古亭河濱公園營造特色花海，台北市長蔣萬安（左）手持單眼相機，在各色花朵綻放中化身一日攝影師，與Cosplay的民眾一起在現場拍攝，宣傳年度河濱花海盛宴。記者許正宏／攝影
北市府水利處在古亭河濱公園營造特色花海，台北市長蔣萬安（右）手持單眼相機，在各色花朵綻放中化身一日攝影師，與Cosplay的民眾一起在現場拍攝，宣傳年度河濱花海盛宴。記者許正宏／攝影
北市府水利處在古亭河濱公園營造特色花海，台北市長蔣萬安（右）手持單眼相機，在各色花朵綻放中化身一日攝影師，與Cosplay的民眾一起在現場拍攝，宣傳年度河濱花海盛宴。記者許正宏／攝影
北市府水利處在古亭河濱公園營造特色花海，台北市長蔣萬安（中）化身一日攝影師，在各色花朵綻放中拍攝Cosplay男女模特，宣傳年度河濱花海盛宴。記者許正宏／攝影
北市府水利處在古亭河濱公園營造特色花海，台北市長蔣萬安（中）化身一日攝影師，在各色花朵綻放中拍攝Cosplay男女模特，宣傳年度河濱花海盛宴。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安今天（中）化身一日攝影師，在古亭海濱公園各色花朵綻放中拍攝Cosplay男女模特，宣傳年度河濱花海盛宴，邀請市民在春節期間來河濱騎乘腳踏車追風、賞花、賞景。記者許正宏／攝影
台北市長蔣萬安今天（中）化身一日攝影師，在古亭海濱公園各色花朵綻放中拍攝Cosplay男女模特，宣傳年度河濱花海盛宴，邀請市民在春節期間來河濱騎乘腳踏車追風、賞花、賞景。記者許正宏／攝影

