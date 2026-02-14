來淡水別只賞櫻 滬尾休閒農業區推出農場香草療癒體驗

新北淡水天元宮櫻花陸續綻放，除了賞花拍照，現在還有深度的農村玩法，滬尾休閒農業區即日起至3月15日的每周末，推出自然與藝術結合的農場體驗活動，邀請民眾來淡水觀賞櫻花與接觸在地農村風景人文，體驗利用天然植物素材作為材料設計的食農教育體驗活動。

新北市農業局表示，滬尾休閒農業區發展協會在春季期間，於羅媽媽自然農場推出以「香草」為主題的食農體驗活動，提供民眾朋友選擇搭配參與，民眾可參與「野植錘染體驗」，跟著導覽員認識香草、落葉與花朵，透過敲打把植物色彩及紋理敲進布裡，留下春天的印記。

或是選擇「香草沐浴鹽體驗」，從認識香草植物、基底鹽等材料開始，學習簡單的香草與精油調香方法，調製一份可帶回家療癒氛圍作品；此外還有「香草精油洗手慕斯體驗」，認識不同香草植物在清潔用品中的應用，利用天然原料製成手工皂的流程教學及調配精油製作個人專屬洗手慕斯。

農業局表示，活動資訊請洽「滬尾休閒農業區」粉絲專頁，即日起開放報名「活動期間周末每日4場」，每場上限20人。

滬尾休閒農業區發展協會理事長張哲岳表示，每年櫻花季期間，許多人來到淡水天元宮，但更希望來訪遊客不只是來到天元宮拍照，而是能走進周遭農村，去看見滬尾的農業與人文，羅媽媽自然農場推出野植錘染、香草沐浴鹽及香草精油洗手慕斯等食農體驗，讓民眾認識香草作物特性及多元應用，並藉由手作過程強化參與感與生活療癒體驗，將農村美學體驗傳遞給更多民眾朋友。