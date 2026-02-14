10噸大車司機免跑警局了 北市警首創大貨車通行證「線上核發」

過往總重量逾10噸的大型車輛進入北市管制區，駕駛得先向台北市警察局申請，再費時前往領件或等待回郵。不過，北市警交大宣布3月1日起，系統全面e化，民眾不只能線上申請，也可直接線上領取通行證，免去往返領證或等候郵寄時間，更快速申領。

交通警察大隊表示，民眾駕駛大貨車（總重量逾10噸）及聯結車需申請通行證，得進入北市管制區。

交大說，透過優化「台北市大貨車及聯結車通行證申請」系統，申請大貨車通行證案件經核准後，系統即自動將通行證檔案以電子郵件寄送申請人，有效縮短民眾領取時間及提升便利性；該系統同時介接警政資訊平台，第一線執勤員警可即時線上查核，減少攔查大貨車安全風險，有效提升執法效率。