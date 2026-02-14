新北猴硐運煤橋串聯整煤廠春節限定 看翻車機感受礦工昔日生活

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
春節期間特別開放之無障礙坡道，讓長者與幼兒皆能輕鬆進入整煤廠核心區域。圖／新北市政府觀光旅遊局提供
春節期間特別開放之無障礙坡道，讓長者與幼兒皆能輕鬆進入整煤廠核心區域。圖／新北市政府觀光旅遊局提供

新北市政府觀光旅遊局春節邀請民眾走訪猴硐煤礦博物園區，透過工程整建，完成運煤橋與瑞三鑛業整煤廠的串聯作業，春節前夕完工。春節期間2月14日至2月22日開放猴硐運煤橋串聯整煤廠的友善通道，讓遊客能輕鬆從運煤橋直達瑞三鑛業整煤廠，體驗這片承載歷史與文化的礦業園區。

觀光旅遊局指出，運煤橋興建於昭和17年（1942年），配合當年鐵路通車開始使用，橫跨基隆河，連結「猴洞坑」與整煤廠，是早年礦業運輸的重要命脈。運煤橋最初為三層樓高的鐵橋，地方亦也稱其為「三層鐵橋」。

過去猴硐各礦坑開採的煤礦，皆由柴油機關車拖運至整煤場，「猴洞坑」所採煤礦必須經由運煤橋轉運，橋上曾穿梭著滿載煤炭的礦車，見證猴硐煤礦產業的繁盛年代。

瑞三鑛業整煤廠為臺灣礦業發展的重要歷史場域，市府近年持續推動修復與活化工程。春節開放的友善通道，讓遊客可自運煤橋順暢進入瑞三鑛業整煤廠。亮點之一為三樓翻車機原尺寸仿舊復原設施。翻車機曾是整煤流程的起點核心，負責將滿載煤炭的礦車翻轉卸煤。

市府與礦工耆老多次討論，在原址以1:1比例復原其結構樣貌，並以木作減輕自重、穩固固定，兼顧安全與歷史真實感。遊客可近距離觀賞翻車機運作場景，感受昔日礦工的生活與產業記憶。

觀光旅遊局表示，「整煤廠銜接運煤坡道工程」年後進入下一階段施工，屆時友善通道將配合工程需要暫時封閉，這次為施工前限定開放時段。

觀光旅遊局建議民眾利用大眾運輸前往猴硐，參觀整煤廠後，可順遊願景館、礦工浴室及礦工宿舍等周邊礦業文化館舍，深化親子對礦工生活與產業歷程的認識；若時間充裕，也可延伸至三貂嶺生態友善隧道，欣賞隧道內鐘乳石紋理及昔日煤灰痕跡，來一趟低碳走春旅程。可至新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁查詢。

清晰可見的「瑞三鑛業」題字與木構造建築交織，精準還原昔日整煤廠場域，重現台灣鑛業大業風華。圖／新北市政府觀光旅遊局提供
整煤廠翻車機遺跡，被譽為礦業動能之源，負責礦車翻轉卸煤，是煤炭流轉的重要樞紐。圖／新北市政府觀光旅遊局提供
瑞三鑛業整煤廠翻車機遺跡，被譽為當年的礦業心臟，負責煤炭翻轉卸煤流程。圖／新北市政府觀光旅遊局提供
