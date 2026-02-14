聽新聞
全國首座 國家兒童未來館坐落新板特區 通過都審

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北板橋「國家兒童未來館」（右側）昨通過都市設計審議，全台最貴停車場將啟動開發。記者王慧瑛／攝影
新北板橋「國家兒童未來館」（右側）昨通過都市設計審議，全台最貴停車場將啟動開發。記者王慧瑛／攝影

新北板橋車站旁「特專三」用地的「國家兒童未來館」，以「森林中立體兒童之城」為設計理念，為全國首座國家級兒童文化場域，昨日通過都市設計審議，除補強公共文化與親子友善服務機能，更讓十餘年前提出的整合型城市藍圖走入市民生活，象徵新板特區發展關鍵拼圖到位。

新北市城鄉局長黃國峰表示，國家兒童未來館將補齊新板空橋系統最後一塊拼圖，未來將新建兩座關鍵天橋，一端銜接公益設施（玩聚窩、新板藝廊）與百貨商場，另一端直通捷運環狀線板橋站及五鐵共構之板橋車站，民眾從板橋車站出站後不必穿越車流，可透過立體空橋步行直達兒童未來館與萬坪公園綠帶，形塑完整親子友善生活動線。

黃國峰表示，國家兒童未來館基地採低建蔽率規畫，留設兩萬四千平方公尺以上大面積開放空間及公共使用場域，保留既有大型樹木，並與鄰近萬坪都會公園綠帶緊密串聯，形塑連續性綠帶與步行動線，並增加綠覆面積，提升整體環境品質與都市景觀層次，成新板特區的重要節點。

城鄉局表示，國家兒童未來館基地面積約三點二九公頃，興建地上六樓、地下四層，總樓地板面積約九萬平方公尺，規畫劇場、展演、電影院、餐飲及多功能空間等設施，提供豐富的親子文化體驗，另設置約兩千個汽機車位提供民眾使用，後續將依相關程序推動建設，逐步落實城市願景。

