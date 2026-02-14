加薪難擋醫護離職潮 關鍵在友善環境

醫療人力荒難解，蔣市府祭出提高夜班費、爭取首都加給，基層醫護及專家都樂見其成，但也認為金錢非唯一解方，留人關鍵在友善工作環境，制度設計往往比單一的加薪措施更影響長期留任意願，否則春節後仍會有離職潮。

北市聯醫工會監事吳承恩表示，肯定市府願意正視醫護勞動條件，不過，過去一年調整夜班費，對於留任人力的實際效益有限，基層醫護感受是杯水車薪，主因在於當今通膨壓力、長期工作的身心負荷，即使調幅百分之八至百分之二十二變多，仍難以補足與其他醫院的差距。

吳承恩說，北市聯醫身為公立醫院，肩負公衛責任，由於首都的醫療量能需求高、生活成本更居全國之冠，若能推行首都加給，不僅是薪資調整，更是對第一線人員辛勞的遲來肯定。

資深護理師認為，若要真正留住人才，關鍵仍在整體工作環境是否友善，當家庭發生突發狀況時，制度內是否有彈性與支持系統，協助人員安心處理，而不會在考績、考評或升遷機會上產生不利影響？

台北護理健康大學長期照護系教授陳正芬認為，目前護理人員以女性為主，如果不改變現行排班機制，確實難以讓護理人員維持工作與家庭的平衡，建議醫院可與非營利幼兒園結盟，提供夜間托育等兼顧工作與家庭的措施。

陳正芬表示，若北市府願意帶頭改變，提升整體醫護環境，將有示範作用，影響其他公私立醫院跟進，有助於醫護人力留任。