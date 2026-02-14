聽新聞
0:00 / 0:00

體恤首都勤務繁重 北市調高市立聯醫夜班費

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北報導
台北市長蔣萬安（中）於春節前夕前往台北市立聯合醫院忠孝院區慰勞醫護團隊。記者曾吉松／攝影
台北市長蔣萬安（中）於春節前夕前往台北市立聯合醫院忠孝院區慰勞醫護團隊。記者曾吉松／攝影

大缺「公」時代，首都勤務繁重，北市府春節前夕送上利多紅包，宣布調高北市聯醫夜班費，且持續向衛福部爭取「首都醫護職務繁重加給」。另外，消防員、清潔隊員首都加給也要向中央爭取。

市長蔣萬安昨赴北市聯醫忠孝院區發紅包慰勞第一線人員，當場宣布今年聯醫醫事人員獎勵金提撥率從百分之八十提高至八十五，護理人員以外的醫事人員夜班費調高百分之八到二十二，希望充分反映醫事人員值夜班的辛勞。現場響起歡呼。

衛生局黃建華表示，會強化人力配置與職場環境，確保市民享有高品質、可近性的醫療服務。

聯醫總院長王智弘承諾，讓醫護同仁在穩定制度與合理待遇下，安心服務市民。

北市警察「勤務繁重危險加給」調高到一點三倍，已獲行政院核定。議員闕枚莎說，警察的權益爭取到了，但消防弟兄的權益還在路上，她爭取「消防員首都勤務繁重危險加給」，內政部已送案，待行政院核定。

市府表示，原本的危險職務加給依職務約一點一萬至一點八萬元，若行政院核定通過，每人可再多領二千一百到二千八百元。

基層消防員指出，北市災害搶救難度相對高，北市有七百多棟十六樓以上的高層建物，且老舊社區也多，壓力不輸給警察，且北市生活物價不斷攀升，加給須再調高。

環保局長徐世勲也說，北市清潔員工作量也大，但薪資卻無特別加給，因此他向中央爭取「首都加給」，清潔獎金從現有一萬元提升至一點五萬元，但多次去函爭取未果。

徐世勲說，市府已建議環境部參酌警消首都加給模式，修正「地方機關清潔人員清潔獎金支給要點」，增訂因首都業務繁重或特殊風險因素，得視財政與工作情形調高上限至一點五倍。環境部表示，將函詢人事行政總處確認可行性。

延伸閱讀

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

醫療人力荒…蔣萬安慰勞聯醫第一線人員 宣布加薪醫護歡呼

春節禁賭！北市中山、士林警2月狂抓8間賭場 共逮115人

警政署長肯定打擊犯罪 赴刑事局頒破案金及紅包

相關新聞

體恤首都勤務繁重 北市調高市立聯醫夜班費

大缺「公」時代，首都勤務繁重，北市府春節前夕送上利多紅包，宣布調高北市聯醫夜班費，且持續向衛福部爭取「首都醫護職務繁重加...

加薪難擋醫護離職潮 關鍵在友善環境

醫療人力荒難解，蔣市府祭出提高夜班費、爭取首都加給，基層醫護及專家都樂見其成，但也認為金錢非唯一解方，留人關鍵在友善工作...

全國首座 國家兒童未來館坐落新板特區 通過都審

新北板橋車站旁「特專三」用地的「國家兒童未來館」，以「森林中立體兒童之城」為設計理念，為全國首座國家級兒童文化場域，昨日...

廣角鏡／台北市立動物園的年菜盤

春節將近，台北市立動物園也「加菜」，讓動物們過好年，非洲獅聞到羊排和牛腩的味道就迫不及待開動，馬來貘的年菜盤有蔬菜水果，...

汐止區文化里溪畔櫻花開8成 適合走春賞花低碳遊

過年感受粉紅魅力，汐止區的「康誥坑溪文化櫻花季」展開，現在步道沿線200株的櫻花美麗綻放中，目前花開8成，每天都吸引好多人賞花，過年期間花開最美，也邀請民眾過年九天連假來走春，感受櫻花粉嫩魅力，而且賞花位置就在汐科火車站附近，民眾也可以搭火車來一趟低碳旅遊。

安心採買年貨 汐止中正市場首創打造市場徒步區

就要過年了，傳統市場湧入採買年貨的人潮，為了讓民眾能夠安心買菜、採買年貨，汐止區今年首創在過年前的採買高峰期，在中正市場實施交通管制，禁止汽機車進入，打造行人徒步區，避免菜市場裡人車爭道，確保用路人安全與交通順暢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。