侯友宜慰勞台鐵高鐵春節疏運人員 發送福袋賀年

新北市長侯友宜今天傍晚前往板橋車站視察交通疏運，慰勞台鐵、高鐵及鐵路警察人員，感謝第一線堅守崗位守護返鄉路。他並發送福袋說，板橋車站有效分散運輸，運作井然有序。

今天為春節連假前最後上班日，市長侯友宜關心返鄉車潮與旅運整備情形，傍晚前往板橋車站視察，並發送福袋，吸引不少返鄉旅客排隊索取、自拍合影，互道新年恭喜。

住嘉義黃小姐收到侯友宜的福袋後，興奮的請同樣是嘉義鄉親的侯友宜簽名；她告訴中央社記者，正要回嘉義過年，媽媽也是侯友宜的遠房親戚與支持者，要把簽名福袋送給媽媽當禮物。

侯友宜致詞表示，往年小年夜前夕都會有密集的返鄉人潮，今年春節假期長達9天，不少民眾選擇提早請假或延後出發，台鐵今年提升了約8%的運能，高鐵也預估提升約10%。根據今天傍晚現場狀況，板橋車站運作井然有序，已有效分散大眾運輸需求。

記者現場觀察，適逢下班時間，不少要返鄉的旅客拖著行李或推著嬰兒車搭車，但並未出現擁擠人潮。

新北市交通局表示，春節連假走春出遊多利用大眾運輸交通工具，新北市境內行經淡水、九份、鶯歌等熱門景點的公車路線，將視人潮狀況機動加班疏運；而開車民眾出門前可利用「新北即時交通資訊網」查詢國道、市區道路及觀光景點的即時交通路況，讓旅程更順暢，快樂走春出遊、順暢平安回家。